ก.ล.ต.สั่งฟ้องแพ่งบังคับ JKN จ่ายค่าปรับปมปล่อยข่าวเท็จหลังเบี้ยวชำระตามดีลพร้อมเรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่ม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อดำเนินการบังคับกับ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป [JKN] ผู้กระทำความผิดกรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับข้อมูลของ JKN ให้เป็นไปตามที่ได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่กำหนด
ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ได้มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ JKN กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับข้อมูลของ JKN โดยกำหนดให้ชำระเงินรวม 2,062,039 บาท (ค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด)
ทั้งนี้ JKN ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด โดยลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง แต่ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่กำหนดไม่ครบถ้วน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยขอให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งพร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา 317/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535