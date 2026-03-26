บิทคับ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล “เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยหัวใจ” ชวนทำเต้านมเทียม คืนความมั่นใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Forward Through Care: เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยหัวใจ” ภายใต้แนวคิด BITKUB WOMEN NEXT – Give Forward to Lead What’s Next ชวนเหล่าพนักงานมาร่วมเย็บเต้านมเทียมร่วมกับ SABINA จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งต่อกำลังใจและคืนความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2569 นอกจากนี้ ยังมีการแจกชุดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีให้แก่พนักงาน เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง ณ ZillaSpace อาคาร FYI Center กรุงเทพฯ
คุณกานต์พิชชา ก้องเกียรติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “บิทคับ กรุ๊ป เชื่อมั่นในพลังของความหลากหลายที่หลอมรวมให้องค์กรขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้โดยคำนึงถึงทุกมิติของสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาทสำคัญในองค์กร ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งต่อโอกาสให้กับสังคมอีกด้วย กิจกรรม Forward Through Care ในโอกาสวันสตรีสากลนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยส่งกำลังใจและส่งคืนความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่มีความต้องการเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเล็งเห็นว่า ทุกคนสามารถเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้ เพราะสังคมที่น่าอยู่เริ่มต้นได้จากการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือกันและกัน”
บิทคับ กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรม DE&I หรือความหลากหลาย (Diversity), ความเท่าเทียม (Equity) และการไม่แบ่งแยก (Inclusion) ภายในองค์กร โดยเชื่อว่าการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเอง ได้รับและส่งต่อโอกาสอย่างเท่าเทียม คือรากฐานสำคัญขององค์กรแห่งอนาคต เพราะความเท่าเทียมไม่ใช่แค่การให้โอกาสที่เท่ากัน แต่คือการทำให้ทุกคนมีที่ยืนในสังคมนี้อย่างมีศักดิ์ศรี