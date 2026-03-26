ก.ล.ต. ตอกฝาโลง KuCoin Thailand ขีดเส้นตายลูกค้าถอนสินทรัพย์ถึง 22 เม.ย. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกคำสั่งระงับการประกอบธุรกิจของ KuCoin Thailand อย่างเป็นทางการ ครอบคลุมทั้งการรับฝากสินทรัพย์และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท โดยบริษัทยืนยันว่าไม่มีกำหนดการกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ ลูกค้าหลายพันรายต้องเร่งถอนสินทรัพย์ออกจากระบบก่อนเส้นตายวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หากพลาดกำหนดดังกล่าว การถอนเงินจะซับซ้อนและล่าช้ากว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นสัญญาณชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลไทยเพิ่มความเข้มงวดต่ออุตสาหกรรมคริปโตอย่างจริงจัง
KuCoin Thailand ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ระบุว่า ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทถูกสั่งระงับการดำเนินธุรกิจในส่วนของการรับฝากสินทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทไม่มีแผนที่จะกลับมาให้บริการในอนาคตอันใกล้จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
บริษัทจึงประกาศให้ลูกค้าทุกรายดำเนินการถอนสินทรัพย์ทั้งหมดออกจากบัญชีโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทไทย (THB) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดใดก็ตาม โดยกำหนดเส้นตายไว้ที่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. (UTC+7) ก่อนถึงกำหนดดังกล่าว ลูกค้ายังคงสามารถดำเนินการถอนได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ของบริษัทตามปกติ
อย่างไรก็ตาม หลังจากเส้นตายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ระบบการถอนด้วยตนเองจะถูกปิดลงอย่างถาวร ลูกค้าที่ยังคงมีสินทรัพย์ค้างอยู่ในบัญชีจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรงผ่านอีเมล happy@kucoin.th เท่านั้น เพื่อดำเนินการถอนเป็นรายกรณี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานานกว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สำหรับแนวทางการถอนสินทรัพย์นั้น บริษัทได้ระบุช่องทางที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้ ในส่วนของเงินบาทไทย ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนผูกไว้กับบัญชี KuCoin Thailand หากยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ให้ติดต่อทีมบริการลูกค้าก่อนดำเนินการ
ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ลูกค้ามีทางเลือกสามช่องทาง ได้แก่ โอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของตนเอง เช่น กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าถือครองกุญแจส่วนตัวด้วยตนเอง, โอนไปยังผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังเปิดให้บริการอยู่ หรือโอนไปยังผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีกับผู้ให้บริการปลายทางก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้บริษัทได้ออกคำเตือนสำคัญพร้อมกันว่า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการโอนทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการทุกครั้ง ทั้งที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล ประเภทเครือข่ายบล็อกเชน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าเงินปลายทางรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนั้นได้ก่อนเริ่มการโอนทุกครั้ง เนื่องจากเมื่อธุรกรรมได้รับการดำเนินการผ่านระบบของบริษัทแล้ว ถือว่าสิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือย้อนกลับได้ในทุกกรณี และเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลถูกโอนออกจากระบบของบริษัทแล้ว บริษัทจะไม่สามารถควบคุม ดูแล หรือเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านั้นได้อีกต่อไป อีกทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ใดๆ อันเกิดจากรายละเอียดการโอนที่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่กระเป๋าเงินผิดพลาด เครือข่ายที่ไม่รองรับ หรือข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท
ประเด็นที่ลูกค้าจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกประการหนึ่ง คือนโยบายค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยบริษัทประกาศว่าจะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยคิดค่าบริการในวันที่ 1 ของทุกเดือน ในอัตราที่ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการถอนของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละรายการตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ไม่ดำเนินการถอนสินทรัพย์ออกทันเวลาจะต้องแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยไม่ได้รับบริการใดๆ ตอบแทน
สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของ KuCoin Thailand ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ทางอีเมล happy@kucoin.th, โทรศัพท์หมายเลข 02-080-6060, แชทสดผ่าน เว็บไซต์ kucoin และทางเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ที่ facebook.com/KuCoinThailand โดยมีเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (UTC+7) และปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ