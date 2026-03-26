ก.ล.ต. ขยายเวลารับฟังความเห็นเกณฑ์ Travel Rule สินทรัพย์ดิจิทัล ถึง 9 เมษายน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศขยายกรอบเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อหลักเกณฑ์ ทราเวล รูล ปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อบังคับการรับส่งข้อมูลประกอบการโอนคริปโต จากเดิม 15 วัน เพิ่มเป็น 30 วัน ขีดเส้นตายใหม่ 9 เมษายน 2569 ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการขานรับมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นความรอบคอบในการตรากฎหมาย โดย ก.ล.ต. ประเมินแล้วว่าไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมได้ร่วมกำหนดบรรทัดฐานใหม่ เพื่อยกระดับเกราะป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยไม่สร้างผลกระทบต่อตลาดจนเกินพอดี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การรับส่งข้อมูลประกอบการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Travel Rule) จาก 15 วันเป็น 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนหลักการโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่มีเหตุจำเป็นพิเศษ หรือเรื่องเร่งด่วนตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ตามที่ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการ Travel Rule เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยเดิมกำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น 15 วัน (จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569) นั้น ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นพิเศษหรือเหตุเร่งด่วนตามกฎหมาย จึงได้ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นเป็น 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. และบน ระบบกลางทางกฎหมาย หรือทาง e-mail: titibhorn@sec.or.th nattira@sec.or.th และ jiratchaya@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2569