ATLASเปิดแคมเปญ “PT LPG Auto & Taxi Transform” เจาะกลุ่มรถบ้าน–แท็กซี่

แอตลาส เอ็นเนอยี เดินหน้าดัน “ธุรกิจก๊าซ LPG” เพิ่มทางเลือกช่วยประหยัดในยุคเชื้อเพลิงแพงให้กับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป รวมถึงกลุ่มรถหลังราคาน้ำมันพุ่งกว่า 6 บาท/ลิตร ด้วยแคมเปญ “PT LPG Auto & Taxi Transform” เจาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล- รถแท็กซี่ งานนี้บิ๊กบอสระบุลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที ที่ศูนย์ติดตั้ง LPG กว่า 38 แห่ง ทั่วประเทศไทย พร้อมรับโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย วางเป้ายอดผู้ใช้บริการ PT Auto & Taxi Transform เพิ่มขึ้นเท่าตัว จากที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการประมาณ 400 - 500 คัน เพราะเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดได้จริงช่วงราคาน้ำมันพุ่งแรง
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันในประเทศปรับขึ้น 6 บาท/ลิตร ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปและเชิงพาณิชย์ หันมาให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะก๊าซ LPG ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า และความผันผวนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับราคาน้ำมัน
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูง ส่งผลให้มียอดผู้ใช้บริการ PT LPG Auto & Taxi Transform ซึ่งเป็นบริการติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงรถยนต์มาใช้ LPG เพิ่มขึ้นกว่า 60% ต่อเดือน เมื่อเทียบกับจากช่วงก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 400 -500 คัน สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในช่วงที่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงอื่นๆ อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญ “PT LPG Auto & Taxi Transform” ให้ผู้ใช้รถนำรถมาติดตั้งระบบ LPG และเลือกเข้าร่วมโครงการได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. LPG Auto Transform – ติด LPG แสน SAVE ราคา 9,990 บาท รับส่วนลด LPG เพิ่ม 0.50 บาท/ลิตร, 2. เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT LPG คุ้มจึ้ง! ราคา 5,990 บาท รับส่วนลด LPG เพิ่ม 0.50 บาท/ลิตร (ลิตรที่ 1-200) และ ลดเพิ่ม 0.2 บาท (ลิตรที่ 201-800) และ 3. PT LPG Transform Smart Save ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท พร้อมสิทธิ์ติดตั้งอุปกรณ์ LPG และบัตร PT Max Card Plus รวมถึงส่วนลดค่า LPG สูงสุด 0.70 บาท/ลิตร ตลอดระยะสัญญา 3 ปี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงรถยนต์มาใช้ LPG ที่ศูนย์บริการ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ติดตั้งเวอร์ซุส ศูนย์ติดตั้งกรีนทู ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ PT LPG Auto & Taxi Transform ภายใต้แคมเปญของบริษัทฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจ PT LPG หรือโทร. 061-418-6917 และ 080-076-0258
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ATLAS กล่าวอีกว่า แนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้ LPG ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนระดับสูง โครงการ PT LPG Auto & Taxi Transform ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปรับรถยนต์จากการใช้น้ำมันเพียงอย่างเดียว ให้สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันและ LPG ภายในคันเดียวกันถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่มรถแท็กซี่ รถรับจ้าง และรถเชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มยอดขาย LPG ในภาคยานยนต์เพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริม Ecosystem ของกลุ่ม PTG ให้แข็งแกร่ง เชื่อมธุรกิจของสถานีบริการ PT ระบบสมาชิก Max Card รวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณา ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น