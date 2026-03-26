BIC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) บริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง BIC ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ชุมชนบ้านคลองทรายร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งติดตั้งกังหันโซลาร์เพื่อช่วยบำบัดน้ำ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและการเกษตร ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ ในการนี้ นายอนุวัตร์ สาสะกุล ผู้จัดการแผนกเดินเครื่อง เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลจาก นางสาวอารยา ไสลเพชร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวัล CSR-DIW Continuous Award มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีบทบาทโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ครอบคลุม 7 ด้านสำคัญ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคมของ CKPower (CSR Strategy Framework 2022–2026) ที่มุ่งสร้างสมดุลในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ BIC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวัตต์