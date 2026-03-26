ออมสินเปิดตัว'กระปุกสานศิลป์'วาระวันสถาปนาครบ 113 ปี-เปิดจองสิทธิ์ 27 – 31 มี.ค. นี้

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่า เนื่องในวาระครบรอบ 113 ปี วันที่ 1 เมษายน 2569 ธนาคารออมสินเปิดตัว “กระปุกสานศิลป์” กระปุกออมสินรุ่นพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ฝากเงินในวาระดังกล่าว โดยธนาคารออมสินร่วมกับ 4 ชุมชน จาก 4 ภูมิภาค สร้างสรรค์กระปุกออมสินให้เป็นผลงานหัตถศิลป์จากวัสดุท้องถิ่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านงานสานที่ประณีต สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทย เพื่อยกระดับ “การออม” ให้เป็นกลไกการสร้างโอกาส กระจายรายได้ และสนับสนุนอาชีพช่างฝีมือในชุมชน สอดคล้องกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้ผู้คน สังคม และธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th, LINE OFFICIAL : GSB Society และแอปพลิเคชัน MyMo ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2569 และฝากเงิน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสิน ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2569 (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด
พร้อมกันนั้น ธนาคารยังจัดเตรียม “เงินขวัญถุง” มอบให้เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร วันที่ 1 เมษายน 2569 จำนวน 500 บาทต่อราย เพื่อเป็นเงินออมตั้งต้นและช่วยปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงของเด็ก พร้อมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569