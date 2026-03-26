กลุ่มหุ้นเอทานอล-ไบโอดีเซล ดีดขึ้นยกแผงสวนทางภาพรวมตลาดร่วง เก็งดีมานด์พุ่งทะยานรับน้ำมันแพง

เมื่อเวลา 10.12 น.หุ้นกลุ่มเอทานอลและไบโอดีเซลปรับขึ้นสวนทางดัชนี SET ที่ร่วงลงเช้านี้ -0.94%
TAE พุ่ง 15.32% มาที่ 1.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท มูลค่าซื้อขาย 13.61 ล้านบาท
UBE พุ่ง 12.33% มาที่ 0.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท มูลค่าซื้อขาย 28.80 ล้านบาท
BIOTEC บวก 7.14% มาที่ 0.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท มูลค่าซื้อขาย 7.90 ล้านบาท
VPO บวก 10.29% มาที่ 0.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท มูลค่าซื้อขาย 21.89 ล้านบาท
AIE บวก 5.13% มาที่ 1.23 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท มูลค่าซื้อขาย 4.39 ล้านบาท
APO บวก 4.46% มาที่ 2.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 2.03 ล้านบาท
PCE บวก 3.13% มาที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท มูลค่าซื้อขาย 6.71 ล้านบาท
SMO บวก 2.49% มาที่ 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท มูลค่าซื้อขาย 12.09 ล้านบาท
วานนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบในการปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ในวันพรุ่งนี้ (26 มีนาคม 2569) จะปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร
การปรับราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง จาก 198.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในวันที่ 23 มีนาคม 2569 พุ่งสูงถึง 242.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในวันที่ 23 มีนาคม 2569
อีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 2,592 ล้านบาท หรือประมาณ 80,344 ล้านบาทต่อเดือน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว เพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้
บล.กรุงศรี ระบุ สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น +3.3%w-w จากโรงงานน้ำตาลหันไปผลิตเอทานอลแทนน้ำตาลทำให้อุปทานน้ำตาลในตลาดลดลง ราคาน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่มขึ้น +1.7%w-w จากความต้องการใช้ Palm-based Biodiesel เพิ่มขึ้น
ด้าน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น [BCP แจ้วว่า บริษัทฯได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ภาคประมงและอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
น้ำมันดีเซล B20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20% ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ คือ น้ำมันปาล์ม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุก รถโดยสาร และเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานจากแหล่งในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของไทย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพลังงานที่คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม