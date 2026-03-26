DADติดตั้งระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 8 อาคาร 65 จุด

ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่าได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของอาคารในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวม 8 อาคาร กว่า 65 จุดตรวจวัด พร้อมเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) อาคารศาลปกครอง อาคาร C ในทิศต่างๆ และอาคารพดด้วง
ระบบดังกล่าวทำงานผ่าน 3 กลไกหลัก ได้แก่ การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนหลายทิศทางแบบเรียลไทม์ พร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง การติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมทุกอาคารสำคัญ จึงเป็นระบบเทคโนโลยีที่สามารถแจ้งเตือนและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 2 ปี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ช่วยวางแผนบำรุงรักษาและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความตื่นตระหนกจากเหตุสั่นสะเทือน และยกระดับศูนย์ราชการฯ สู่การเป็น Smart Government Complex อย่างยั่งยืน
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐกว่า 50 หน่วย การมีระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของอาคาร ทำให้เราสามารถตอบคำถามต่อผู้สงสัยด้วยเหตุผลจริง ไม่ใช่ความรู้สึก เพราะหลายครั้งที่มีการโทรเข้ามาแจ้งเหตุว่าอาคารมีการสั่นสะเทือน ก่อให้เกิดความกลัว และวิตกกังวล แต่เมื่อติดตั้งระบบนี้จะสามารถตอบได้ทันทีว่าการสั่นของอาคารมาจากแผ่นดินไหว หรือมาจากรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านอาคารจนเกิดแรงสั่น” ดร. ธีธัช กล่าว