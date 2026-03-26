MMMปิดดีลเซ็นต์สัญญา KUN เข้าบริหารการขายบ้านเดี่ยว 160 ลบ.

"เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล " ผนึก "วิลล่า คุณาลัย " ลงนามบริหารการขายโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท เล็งขยายพอร์ต ปักหมุดบ้านเดียวโซนบางบัวทอง และปิดโครงการขายไตรมาส 3/2569
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM และ นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ประกาศความร่วมมือ เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้การลงนามสัญญาบริหารการขายโครงการบ้านเดี่ยวของ วิลล่า คุณาลัย ในพื้นที่บางบัวทอง จำนวน 28 หลัง มูลค่ารวมกว่า 160 ล้านบาท ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ MMM ในฐานะผู้ให้บริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพแล้ว ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าและนายหน้าโซนบางบัวทองเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากการลงนามแล้วเสร็จทาง MMM จะเริ่มวางกลยุทธ์เพื่อเปิดขายทันที และคาดว่าจะสามารถปิดโครงการขายได้ภายในไตรมาส 3/2569 นี้
ทั้งนี้ โดยส่วนตัวยอมรับว่า บมจ.วิลล่า คุณาลัย เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำ ในเขตปริมณฑล โดยเฉพาะทำเลบางบัวทอง โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการบ้านที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เอื้อมถึง (Affordable Price) ซึ่งทุกโครงการของ KUN ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัวที่ต้องการขยายพื้นที่บ้านให้สอดรับกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการผนึกกำลังในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดของทั้ง 2 บริษัท ให้แข็งแกร่งในพื้นที่บางบัวทองมากยิ่งขึ้น
“ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวโซนบางบัวทอง ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากโซนดังกล่าวเป็น Real Demand (เรียล ดีมานด์) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้ออสังหาฯ ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง ประกอบกับโซนบางบัวทอง มีทำเลศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมือง มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและเส้นทางคมนาคมสะดวก มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เซ็นทรัล เวสต์เกต และ IKEA บางใหญ่ ประกอบกับราคาที่ดินยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับใจกลางเมือง ส่งผลให้โซนดังกล่าวดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการขยายครอบครัวและทำงานในบริเวณใกล้เคียง บนทำเลที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อบ้านเดี่ยว ในราคาที่เข้าถึงได้”
นายสุริยา กล่าวถึงทิศทางราคาบ้านเดี่ยวในปีนี้ว่า ราคายังคงทรงตัวหรือปรับเพิ่มเล็กน้อย จากต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย เพื่อรับมือ กับภาวะดอกเบี้ยและการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด ด้วยการเพิ่มทีมงานมาร์เก็ตติ้งและตัวแทนขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะภาคเอกชน สิ่งที่อยากเห็นในขณะนี้คือ อยากให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอสังหาฯ มากขึ้น