PLANETจับมือNV Gotion ลุยตลาดพลังงานสะอาดในไทย

" แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย" เดินหน้ายุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ " เอ็นวี โกชั่น "ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันผลักดันโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เสริมศักยภาพ New S-Curve
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า PLANET ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด (NV Gotion) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันผลักดันโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เสริมศักยภาพ New S-Curve
สำหรับ ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสานความแข็งแกร่งระหว่าง PLANET ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีเครือข่ายลูกค้าในประเทศไทยที่หลายหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน กับ NV Gotion ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Nuovo Plus (ในกลุ่ม ปตท.) และ Gotion High-tech ผู้นำด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) ที่ได้มาตรฐานสากล
โดยภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว NV Gotion จะเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการผลิต และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) โดยเฉพาะในด้านแบตเตอรี่ประเภท LFP และ NCM ขณะที่ PLANET จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และการวางโครงสร้างช่องทางการจำหน่าย สินค้าและบริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ครอบคลุมทุกมิติ
" NV Gotion นอกจากจะดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างครบวงจร ทั้งชุดแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) เพื่อความมั่นคงทางพลังงานคุณภาพสูงแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญในการผลิตแบตเตอรี่สำรอง (Backup Power) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่าง Data Center และขยายธุรกิจไปสู่โซลูชันเครื่องชาร์จไฟฟ้า (EV Charger) ที่ทันสมัย ด้วยฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก" นายประพัฒน์กล่าว
นายประพัฒน์ กล่าวต่อว่า การเป็นพันธมิตรกับ NV Gotion ซึ่งมีเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นบริษัทร่วมทุนในกลุ่ม ปตท. ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งผลบวกต่อโครงสร้างทางธุรกิจของ PLANET อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขยายฐานรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ (New S-Curve) แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมพลังงานที่มีมาตรฐานสูงสุด
Mr.Sun Xiyi ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด กล่าวว่า ด้วยความพร้อมของโรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีฐานการผลิตเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประเทศไทย เรามีความมั่นใจว่าความร่วมมือกับ PLANET ซึ่งมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จะช่วยเร่งการนำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
" ที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน Ecosystem พลังงานสะอาดของประเทศไทย พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม"