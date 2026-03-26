หุ้นแกว่งไซด์เวย์ลุ้นผลเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน น้ำมันขึ้นแรงกดดันเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบหลังจากวานนี้พุ่งขึ้นมาแรง โดยตลาดอยู่ระหว่างรอติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านหลังมีข่าวว่าฝั่งสหรัฐและอิหร่านเห็นไม่ตรงกัน ทำให้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน
ขณะที่มีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นกลับมาเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลอีกครั้ง และในประเทศ ราคาน้ำมันขายปลีกปรับขึ้นมาพรวดเดียว 6 บาท/ลิตร อาจทำให้เกิดความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
โดยให้แนวต้าน 1,465 จุด แนวรับ 1,430 จุด