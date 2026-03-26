ท๊อป จิรายุส คว้ารางวัล Influential Brand CEO Award

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับรางวัล “กรุงเทพธุรกิจ CEO Awards 2025” สาขา Influential Brand CEO Award หรือรางวัลผู้นำที่ทรงอิทธิพลของประเทศแห่งปี โดยคุณจิรายุสเป็น 1 ใน 5 ผู้นำภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของผู้นำรุ่นใหม่ที่ผสมผสานวิสัยทัศน์ระดับสากลเข้ากับการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล CEO Awards ร่วมกับอีก 4 ผู้นำองค์กรระดับประเทศ ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของบิทคับ กรุ๊ป ในฐานะแบรนด์ชั้นนำที่ไม่เพียงขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ยังมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและผลกระทบเชิงบวกให้กับระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทผลักดันองค์กรให้สร้างประโยชน์แก่สังคม รวมถึงขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เรามุ่งมั่นที่จะส่งต่อโอกาสใหม่ ๆ ให้กับสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศชาติต่อไป”
ทั้งนี้ รางวัล Influential Brand CEO Award พิจารณาคัดเลือกร่วมกันระหว่างกรุงเทพธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยประเมินจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม การได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความเป็นเลิศในการสื่อสาร การได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทที่โดดเด่นในการวางรากฐานความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย และการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจนสามารถสร้างการยอมรับได้ทั้งในระดับองค์กรและสาธารณชนในวงกว้าง