สงครามสหรัฐ-อิหร่านลุกลาม ดันบอนด์ยีลด์พุ่ง-กดบิทคอยน์ผันผวนยาว

ตลาดการเงินโลกเผชิญแรงกดดันหนักจากหลายทิศทางพร้อมกัน ทั้งผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน สะท้อนความตึงเครียดทางทหารในอิหร่านที่ทวีความรุนแรง และแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังระอุ ส่งผลให้นักลงทุนพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วหนีเข้าหาสภาพคล่อง บิทคอยน์เองก็ไม่อาจรอดพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ โดยราคาทดสอบแนวรับ 67,500 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ขณะที่โอกาสร่วงต่อไปยัง 66,000 ดอลลาร์ ขนานต้นทุนสงครามและเงินเฟ้อยังรั้งนโยบายการเงินสหรัฐฯ ให้ตึงตัวต่อเนื่อง
วันจันทร์ที่ผ่านมา บิทคอยน์ดิ่งลงทดสอบแนวรับ 67,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงสงครามสหรัฐ-อีหร่าน ซึ่งจังหวะนี้เกิดขึ้นพร้อมกับทองคำที่ปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี สะท้อนภาพที่ชัดเจนว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังเทขายสินทรัพย์ทุกประเภทอย่างไม่เลือกหน้า เพื่อรวบรวมเงินสดไว้รับมือกับความไม่แน่นอนที่กำลังก่อตัว
แรงกดดันหลักมาจากการสู้รบในอิหร่านที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุแนว 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้าง
ขณะที่วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าสหรัฐฯ วางแผนส่งทหารราว 3,000 นายเข้าประจำการในตะวันออกกลางเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เองก็ไม่รอดจากแรงเทขาย ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีพุ่งแตะ 4.10% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากนักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้น เป็นเงื่อนไขในการถือครอง ขณะที่ดัชนี S&P 500 ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 6 เดือน ยืนยันภาพการระบายสภาพคล่องในวงกว้าง
อย่างไรก็ตามสัญญาณที่น่าจับตาอย่างยิ่งคือข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สพันธบัตร ซึ่งแสดงว่าความน่าจะเป็นโดยนัยที่คณะกรรมการตลาดเปิดแห่งสหรัฐฯ หรือ FOMC จะขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนกรกฎาคม 2568 พุ่งสูงถึง 20.5% จากระดับ 0% เมื่อเพียงสัปดาห์ก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเชิงความคาดหวังที่รวดเร็วและรุนแรงนี้ ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังปรับราคารับสถานการณ์ที่นโยบายการเงินจะต้องคงความเข้มงวดยาวนานกว่าที่เคยประเมินไว้ และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคาดการณ์ว่าตลาดแรงงานจะเริ่มชะลอตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงลดแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการขยายการลงทุน
ด้านรัฐสภาสหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างการถกเถียงเรื่องงบประมาณสนับสนุนการสู้รบในอิหร่านอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ ตามรายงานของวอชิงตัน โพสต์ โดย เควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่ามีการใช้จ่ายไปแล้ว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้รัฐสภายังไม่ได้ให้การรับรองการทำสงครามอย่างเป็นทางการ และ AP รายงานว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาจำนวนมากกำลังแสดงความไม่พอใจต่อยุทธศาสตร์ทางทหารที่ดำเนินอยู่อย่างเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะสหรัฐฯ พุ่งทะลุ 39 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพของผู้บริโภค โดยภาคเทคโนโลยีซึ่งเคยเป็นเสาหลักของตลาดหุ้นก็สั่นคลอน หลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า โอเพนเอไอ ผู้พัฒนา ChatGPT ได้เสนอผลตอบแทนขั้นต่ำรับประกัน 17.5% แก่บริษัทไพรเวทอิควิตี้ ทั้งที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อเท็จจริงนี้จุดชนวนความกังวลว่าการลงทุนเก็งกำไรในภาคปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตัวเกินพื้นฐานความเป็นจริง บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งร่วงลงมากกว่า 10% ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกูเกิล เมตา หรือไอบีเอ็ม
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้แม้แต่ทองคำซึ่งโดยปกติเป็นสินทรัพย์หลบภัยยามวิกฤต กลับไม่สามารถต้านทานแรงเทขายได้ เมื่อนักลงทุนจำเป็นต้องระบายทุกอย่างเพื่อสร้างสภาพคล่อง ผลตอบแทนตราสารหนี้ที่แน่นอน 4% กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงในยามที่ทั้งภาวะถดถอยและเงินเฟ้อเกาะกุมจิตใจนักลงทุนพร้อมกัน
สำหรับบิทคอยน์ แม้ตัวชี้วัดออนเชนหลายตัวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่บริบทมหภาคโดยรวมยังไม่เอื้อให้เกิดแรงซื้ออย่างยั่งยืน การที่ทองคำร่วงแรงพร้อมกับการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ล้วนเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระดับลึก ตราบใดที่ค่าใช้จ่ายด้านการสู้รบและแรงกดดันเงินเฟ้อยังรั้งให้นโยบายการเงินสหรัฐฯ ต้องคงความตึงตัว การทดสอบแนวรับ 66,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีน้ำหนักอย่างมีนัยยะสำคัญ