UNIX ฮอต! ไอพีโอ 180 ล้านหุ้น ขายเกลี้ยง

“ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ”สุดฮอต! หุ้น IPO 180 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง พร้อมลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ไตรมาส 2/69 นี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระบุผลตอบรับจากนักลงทุนในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน มั่นใจศักยภาพการเติบโตในอนาคต ขณะที่ราคาไอพีโอ 1.89 บาท จูงใจ เป็นราคาที่เหมาะสมปัจจัยพื้นฐาน ด้วย P/E Ratio 8.30 เท่า ขณะที่ซีอีโอลั่น!เดินหน้ารุกขยายธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผลิตฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทยด้วยเทคโนโลยีระดับสูง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิล เพื่อความยั่งยืน
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ BYD ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.89 บาท ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2569 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก ภายหลังนำเสนอข้อมูล (Roadshow) ให้นักลงทุน เนื่องจากมั่นใจในพื้นฐานมีศักยภาพการเติบโตสูง สอดรับกับการเป็นผู้ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทย
“ผลตอบรับที่ดีสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตของ UNIX และการตั้งราคาไอพีโอ ถือเป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และยังมีค่า P/E Ratio หรือราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ระดับ 8.30 เท่า โดย UNIX ได้เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไตรมาส 2 ปี 2569 ในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์” นางสาวออมสิน กล่าว
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต และการระดมทุนยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ UNIX ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทีมบริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน รวมถึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิล เพื่อความยั่งยืน
สำหรับผลการดำเนินงานของ UNIX มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติย้อนหลังปี 2566-2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3025.70 ล้านบาท 3157.78 ล้านบาท 3,063.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 153.94 ล้านบาท 119.51 ล้านบาท และ 150.31 ล้านบาท ตามลำดับ
UNIX ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วย ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ครบวงจร
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งภาคผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย (1) ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล (2) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก (Film and Packaging for Heavy Duty Sack) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกชั้นนำของประเทศ และ (3) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป (Film and Packaging for Industrial) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก และร้านค้าทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักเป็นถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับครัวเรือน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว ถุงตัดตรง และถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น ตรากุญแจ และตรามิตรภาพ