ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.62-ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...ทั้งนี้ เงินบาทแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างกว้าง ในช่วงประมาณ 32.42-32.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่นๆ แข็งค่าขึ้นในช่วงเช้ารับรายงานข่าวที่ระบุว่า สหรัฐฯ ส่งแผนสันติภาพให้กับอิหร่าน ประกอบกับเงินบาทน่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากสัญญาณฟันด์โฟลว์ของต่างชาติซึ่งในวันนี้ สลับมาอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 4,830 ล้านบาท และ 16,501 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงบ่ายท่ามกลางความสงสัยของตลาดว่า สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายและยุติลงได้จริงหรือไม่
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ