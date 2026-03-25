KKPรุกกลุ่ม Mass Affluent -เปิดบริการชูKKP EDGE ดัน AUM โต70%ใน3ปี

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) รุกตลาด Mass Affluent ชู'KKP EDGE' บริการวางแผนการเงินภายใต้แนวคิด Purpose-Based Planning เน้นเป้าหมายชีวิตเป็นเข็มทิศหลัก ด้วยจุดแข็งการส่งต่อความเชี่ยวชาญระดับ High Net Worth เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องแบกรับภาระในสังคมอายุยืน พร้อมตั้งเป้าพอร์ตสินทรัพย์กลุ่มลูกค้า Mass Affluent ภายใต้การจัดการ (AUM) จาก 1.5 แสนล้านบาท สู่ 2.5 แสนล้านบาทภายใน 3 ปี
นางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานธุรกิจ กลุ่มงานลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กลุ่ม Mass Affluent คือกลุ่มที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย KKP มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ในกลุ่มนี้กว่า 150,000 ล้านบาท และยังมองเห็นศักยภาพชัดเจนว่า จะเติบโตได้ถึง 70% ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี2569-2571) เติบโต70% หรือตั้งเป้าหมายเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 20% โดยนำเอาบริการ KKP EDGE เข้ามารองรับความต้องการของคนกลุ่มนี้ และพร้อมดูแลให้เขาเติบโตเป็นกลุ่มลูกค้า High Net Worth ที่แข็งแกร่งต่อไป
ทั้งนี้ ด้วยภาวะการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกจากเงินฝากที่มีอยู่สูงในอุตสาหกรรม โดย KKP EDGE จะมีกองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป (KKP CorePath Balanced) เป็นCore Portfolioในการบริหารจัดการ ขณะที่บัญชี TISA เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ไทยพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ภาครัฐเตรียมออกมาในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวหลักในการผลักดัน AUM เติบโตได้ตามเป้าหมาย
"จากประสบการณ์ของ KKP ในฐานะผู้นำการดูแลกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งมาอย่างยาวนาน พบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเรื่องของจำนวนเงิน แต่คือ'อิสระในการเลือก'ที่มาจากการจัดการชีวิตจนไม่ถูกการเงินบังคับ ซึ่งจะได้มาจากการวางรากฐานการเงินที่มั่นคง ไม่ว่าเงินสำรอง 6 เดือน ประกันป้องกันความเสี่ยง และแผนการเงินเฉพาะบุคคล พร้อมใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นและโอกาสลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความได้เปรียบ เช่น การเตรียมทุนการศึกษาบุตรหรือเงินเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญบริหารเงินเพื่อเพิ่มเวลาให้ชีวิตด้านอื่น ๆ โดย KKP พร้อมส่งต่อแนวคิดและกลยุทธ์สร้างแต้มต่อทางการเงินนี้สู่กลุ่ม Mass Affluent"
นายราเมษฐ์ ศศิรัชพรชัย หัวหน้าฝ่าย Product Owner สาย Digital and Innovation Management ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP กล่าวว่า KKP EDGE คือบริการวางแผนชีวิตและการเงินครบวงจรที่ยกมาตรฐานคำแนะนำระดับ High Net Worth มาให้กลุ่ม Mass Affluent เข้าถึงได้โดยรวบยอด ไม่ว่าเงินฝาก สินเชื่อ ประกัน และการลงทุนทั่วโลก เข้าไว้ภายใต้แผนชีวิตและบัญชีเดียวแบบ One Stop Solution KKP EDGE ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ Hybrid Model ที่ผสานเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันเข้ากับความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาการเงิน
"เป้าหมายของ KKP EDGE คือการช่วยให้ ‘กลุ่มเดอะแบก’ อย่าง Mass Affluent ก้าวข้ามการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สู่การมีแผนชีวิตที่มั่นคงและรองรับทุกความเสี่ยง เมื่อก้าวเข้ามาที่ KKP EDGE สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไม่ใช่เพียงคำแนะนำรายครั้ง แต่คือแผนชีวิตเฉพาะตัว พร้อมการดูแลต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญภายใต้มาตรฐานเดียวกับกลุ่ม High Net Worth เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตให้กลายเป็นความจริงได้อย่างยั่งยืน"