"กรณ์" ชำแหละรัฐบาลแก้วิกฤตน้ำมันล้มเหลว อุ้มนายทุนใหญ่ ประชาชนอ่วม! จี้รื้อโครงสร้างน้ำมัน-ไฟฟ้า

นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเสนอญัตติด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน โดยระบุว่า ความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ไม่ได้มาจากวิกฤตต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันที่บิดเบี้ยว
โดยนายกรณ์ ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาน้ำมันขาดแคลนเกิดจากการที่รัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการ "น้ำมัน 3 ตลาด" ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. ตลาดหน้าปั๊ม (ได้รับการชดเชยราคาต่ำสุด) 2. ตลาดขายส่งผ่านจอบเบอร์ และ 3. ตลาดน้ำมันเขียวสำหรับประมง
"ความล้มเหลว คือรัฐปล่อยให้ผู้ซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ควรซื้อจากจ๊อบเบอร์ แห่มาเบียดบังซื้อน้ำมันหน้าปั๊ม เพื่อเอาส่วนต่างการชดเชยลิตรละกว่า 20 บาท รัฐบาลต้องตอบว่าจะรับผิดชอบอย่างไร ที่ปล่อยให้ประชาชนต้องแบกหนี้กองทุนน้ำมันแทนภาคอุตสาหกรรมในอนาคต" นายกรณ์ กล่าว
นายกรณ์ ยังระบุถึงภาวะขาดสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 2 หมื่นล้านบาท ที่ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กู้เงินมาชดเชย ทำให้โรงกลั่นลดการส่งน้ำมันจนเกิดปัญหาขาดแคลนดังเช่นปัจจุบัน
"กักตุนจริงคือ ไอ้โม่ง รัฐบาลรู้ว่าโรงกลั่นผลิตเท่าไร แต่ส่งไม่ครบ แล้วน้ำมันหายไปไหน ข้อมูลอยู่ในมือรัฐแต่กลับให้ตำรวจไปขอเบาะแสจากประชาชน ซึ่งน่าเศร้ามาก การเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่ใช่คำอธิบายที่ดีพอในสภาวะวิกฤตเช่นนี้" นายกรณ์ กล่าว
แฉกำไร 2 เด้ง "สต็อก-ค่าการกลั่น" 3 เท่า
ในด้านราคานั้น นายกรณ์ตั้งคำถามถึงการส่งสัญญาณลอยตัวดีเซล ว่า จะปล่อยให้ราคาพุ่งถึง 50 บาท/ลิตรจริงหรือไม่ พร้อมแฉความล้มเหลว 2 ประเด็นหลัก คือ 1. รัฐไม่ตรวจสต็อกน้ำมัน ปล่อยให้โรงกลั่นฟันกำไรจากสต็อกราคาถูก โดยประชาชนรับภาระ และ 2. ปล่อยให้ค่าการกลั่นสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า
"สูตรค่าการกลั่นปัจจุบัน คือ สูตรสมมติที่บวกค่าขนส่งจากสิงคโปร์ ทั้งที่โรงกลั่นอยู่ในไทย รัฐบาลต้องจี้ข้อมูลต้นทุนจริง และทบทวนสูตรนี้ทันที เพราะเป็นต้นเหตุทำให้น้ำมันแพงเกินควร" นายกรณ์ กล่าว
นอกจากนี้ นายกรณ์ ยังเสนอทางออกเร่งด่วน โดยการให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตลง 6 บาท (จากปัจจุบัน 6.95 บาท) และดึงกำไรลาภลอย (Windfall Tax) จากโรงกลั่นมาช่วยกองทุนน้ำมันฯ อีก 3 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงทันที 9 บาทต่อลิตร
สำหรับประเด็นค่าไฟฟ้า นายกรณ์ ยอมรับว่า ราคาก๊าซ LNG พุ่งขึ้น 100% จากสงครามตะวันออกกลาง แต่สิ่งที่ยอมรับไม่ได้คือ "โครงสร้างการซื้อไฟ" ที่เอื้อให้เอกชนมีกำไรมากขึ้นเมื่อต้นทุนก๊าซสูงขึ้น
"เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ราคาก๊าซสูงขึ้น ประชาชนเดือดร้อน แต่สูตรซื้อไฟกลับทำให้เอกชน และผู้นำเข้ามีกำไรเพิ่มขึ้น ประชาชนจะไม่ยอมรับโครงสร้างที่ทิ้งภาระให้ประชาชนแบบนี้ รัฐบาลต้องหยุดอ้างวิกฤตเพื่อปกป้องกลุ่มทุน และต้องออกมาพูดความจริงกับประชาชน อย่าให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาตอบแทน ในเรื่องที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ" นายกรณ์ กล่าว