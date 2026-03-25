หุ้นปิดพุ่งกระฉูด 47.52 จุดรับแรงซื้อ Big cap คาดหวังสหรัฐ-อิหร่านเจรจายุติสงคราม

SET ปิดวันนี้ที่ 1,457.91 จุด เพิ่มขึ้น 47.52 จุด (+3.37%) มูลค่าซื้อขาย 73,737.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีดีดแรง รับอานิสงส์แรงซื้อคืนหุ้นบิ๊กแคป รับความหวังเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน คาดพรุ่งนี้ดัชนีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อ แต่อัพไซด์จำกัดจากแรงกดดันด้านการเติบโตของเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียน ที่อาจเห็นการปรับลงในระยะถัดไป โดยให้กรอบแนวรับ 1,440 - 1,450 จุด และแนวต้าน 1,470 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นและมากขึ้นในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,461.19 จุด และจุดต่ำสุด 1,431.18 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 386 หลักทรัพย์ ลดลง 109 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 157 หลักทรัพย์
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีปรับตัวบวกค่อนข้างดีโดยได้แรงหนุนหลักจาก แรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มท่องเที่ยว บรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายลงจากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยคาดว่า เงินลงทุนต่างชาติอาจไหลกลับ
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ในทางเทคนิคดัชนีมีโอกาสขึ้นระดับ 1,470 จุด แต่อัพไซด์จำกัด เพราะขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากประมาณการเศรษฐกิจไทย กำไรบริษัทจดทะเบียนที่อาจเห็นการปรับลงในระยะข้างหน้า โดยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยยังไม่มีอัพไซด์ แม้มีความหวังจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่ยังมีความท้าทายด้านเงินเฟ้อและพลังงานซึ่งยังต้องติดตามในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันบรรยากาศการลงทุนอ่อนไหวตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งความคาดหวังด้านการเจรจายุติสงครามหล่อเลี้ยงบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,440 - 1,450 จุด และแนวต้าน 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 10,143.71 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,554.93 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,324.69 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,537.21 ล้านบาท ปิดที่ 151.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,399.06 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.15 บาท