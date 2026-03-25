Bitkub สวนมรสุม AI Deepfake ปิดเว็บเดสก์ท็อป-ยกเครื่องโล่ห์ดิจิทัล ไม่หวั่นความเชื่อมั่นหด

ไม่มีวิกฤตใดที่ผู้นำองค์กรระดับแถวหน้าจะยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่โต้กลับ และ Bitkub ก็พิสูจน์สัจธรรมข้อนั้นให้เห็นกันชัด ๆ เมื่อมิจฉาชีพขุมกำลัง AI Deepfake บุกโจมตีภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่สุดของไทย ด้วยการปั้นตัวตนลวงโลกในนาม "สมชาย แซ่ตั้ง" จนกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งระบบ
อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub Group ไม่เลือกทางถอย แต่เลือกที่จะ "แก้เกม" ด้วยแคมเปญไวรัล "ผมไม่ใช่สมชาย" ที่กวาดยอดวิวทะลุ 7 ล้านครั้งใน 5 วัน ก่อนเดินหน้าชิงไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ประกาศปิดหน้าเว็บเดสก์ท็อป ดันการเทรดทั้งหมดเข้าสู่แอปพลิเคชันมือถือที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นโล่ห์ที่แน่นหนากว่า ชูระบบสแกนใบหน้าและ Passkey เทียบชั้นสถาบันการเงิน พร้อมส่งสัญญาณมองการณ์ไกลว่าบิทคอยน์และสินทรัพย์จำกัดปริมาณจะยืนหยัดเหนือกาลเวลา ตราบเท่าที่รัฐบาลทั่วโลกยังไม่เลิกพิมพ์เงิน
เมื่อ AI กลายเป็นอาวุธของมิจฉาชีพ และ "บอสเค" เลือกเปิดศึกตอบโต้เรียกคืนความเชื่อมั่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเจาะระบบหรือขโมยรหัสผ่านอีกต่อไป หากแต่ได้วิวัฒน์ขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้าง "ตัวตนปลอม" ที่แนบเนียนจนแทบแยกไม่ออกจากของจริง
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทยต้องเผชิญกับปฏิบัติการหลอกลวงที่ซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่ง เมื่อขบวนการมิจฉาชีพนำเทคโนโลยี AI Deepfake มาใช้ดัดแปลงภาพและเสียงของ อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ หรือที่รู้จักในแวดวงธุรกิจในชื่อ "บอสเค" ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub Group ให้กลายเป็นบุคคลสมมติในนาม "สมชาย แซ่ตั้ง" พร้อมอ้างตัวเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มชั้นนำระดับสากลอย่าง TradingView เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อดึงนักลงทุนให้หลงกลคลิกลิงก์ฟิชชิ่ง
ผลพวงของอาชญากรไซเบอร์ครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความเสียหายทางการเงินของเหยื่อรายบุคคล หากแต่ลุกลามเป็นกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าแพลตฟอร์ม Bitkub ถูกเจาะระบบ สร้างความปั่นป่วนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อรรถกฤตเปิดเผยถึงสภาวะอารมณ์ในขณะนั้นอย่างตรงไปตรงมาว่า ตนรู้สึก "แค้น" กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ยอมนิ่งเฉย จึงเรียกประชุมทีมงานฉุกเฉินทันที ผลลัพธ์ที่ออกมาคือแคมเปญสื่อสารวิดีโอในชื่อ "ผมไม่ใช่สมชาย" ที่สร้างปรากฏการณ์ไวรัลในโลกออนไลน์ กวาดยอดชมรวมทะลุ 7 ล้านวิว ภายใน 5 วัน ข้ามทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง YouTube, TikTok และ Facebook
ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub อธิบายเจตนาของแคมเปญนี้ว่า สิ่งที่ต้องการมิใช่การเสียดสีหรือล้อเลียนกลุ่มมิจฉาชีพ หากแต่คือการสร้างคอนเทนต์ที่ "สนุกและแชร์ได้ง่าย" เพื่อให้ข้อมูลความรู้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุด และป้องกันมิให้เกิดผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจใช้อารมณ์ขันเป็นสะพานในการสื่อสารประเด็นที่ซับซ้อนทางเทคนิค นับเป็นการชิงความได้เปรียบทางการสื่อสารที่ชาญฉลาดและแม่นยำ และสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นกันเองกับทางผู้ชม
บทพิสูจน์ความจริง แยกให้ออกว่าอะไรคือ "แฮ็ก" และอะไรคือ "ล่อ"
ประเด็นที่สร้างความสับสนและความกังวลในหมู่นักลงทุนมากที่สุดคือคำถามที่ว่า หากเงินหายออกจากบัญชี นั่นหมายความว่า Bitkub ถูกเจาะระบบหรือไม่?
อรรถกฤตตอบคำถามนี้อย่างหนักแน่นและไม่ต้องการให้มีการตีความเป็นอื่น โดยยืนยันว่า แพลตฟอร์ม Bitkub ปลอดภัย 100% และไม่เคยถูกโจมตีในระดับโครงสร้างแพลตฟอร์ม (Platform Level) แม้แต่น้อย
และแน่นอนว่า สิ่งที่เขาหมายถึงนั่นคือความผิดทั้งหมดเป็นของนักลงทุนผู้เป็นเจ้าของพอร์ตลงทุนนั่นเอง โดยความเสียหายทั้งหมดที่ปรากฏเกิดขึ้นในระดับผู้ใช้งาน (User Level) ทั้งสิ้น ซึ่งมีกลไกการโจมตีที่แยบยลดังนี้คือ
ขบวนการมิจฉาชีพจะใช้คลิปวิดีโอ AI Deepfake "สมชาย" เป็นเครื่องมือล่อลวง ให้เหยื่อดาวน์โหลดไฟล์บีบอัดนามสกุล .zip ซึ่งเมื่อแตกไฟล์ออกมาจะพบไฟล์ปฏิบัติการ .exe ที่ฝังมัลแวร์ซ่อนอยู่ภายใน เมื่อผู้ใช้งานรันไฟล์ดังกล่าว มัลแวร์จะแทรกซึมเข้าไปขโมยข้อมูลรหัสผ่าน หรือที่แยบยลกว่านั้นคือ ลวงให้เหยื่อป้อนรหัส 2FA, SMS OTP และยืนยันการปลดล็อก Passkey ด้วยตัวเองโดยสมัครใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้คนร้ายสามารถเข้าถึงบัญชีและโอนสินทรัพย์ออกไปได้โดยไม่ผิดปกติในสายตาของระบบแม้แต่น้อย
อรรถกฤตชี้ให้เห็นถึงมิติที่สำคัญว่า "นี่ไม่ใช่การแฮ็กเจาะระบบรักษาความปลอดภัย แต่คือการหลอกให้เหยื่อกลายเป็นผู้ปลดล็อกประตูด้วยมือตัวเอง" และย้ำว่าพฤติกรรมมิจฉาชีพรูปแบบนี้เป็นปัญหาที่ทุกกระดานเทรดชั้นนำทั่วโลก ต่างเผชิญร่วมกัน ไม่ได้จำเพาะเจาะจงอยู่ที่ประเทศไทยหรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
ปิดประตูทิ้งหนึ่งประตู เพื่อเสริมแกร่งในอีกประตู
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สร้างการถกเถียงมากที่สุดในช่วงนี้คือการที่ Bitkub ประกาศ ระงับระบบการเทรดผ่านหน้าเว็บไซต์ บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปชั่วคราว และออกนโยบายให้ผู้ใช้งานทั้งหมด ต้องส่งคำสั่งธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแทน ซึ่งมองในแวบแรกอาจดูเหมือนการถอยหนึ่งก้าว แต่แท้จริงแล้วคือการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์อย่างถี่ถ้วน
เหตุผลทางเทคนิคเบื้องหลังนั้นชัดเจนยิ่ง เพราะไฟล์มัลแวร์ประเภท .exe มีประสิทธิภาพสูงสุดในการโจมตีบนระบบปฏิบัติการ Windows ของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ในขณะที่สถาปัตยกรรมความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการมือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง iOS ของแอปเปิล ถูกออกแบบมาในลักษณะ Sandboxed Environment ที่ปิดกั้นการติดตั้งซอฟต์แวร์นอกระบบอย่างเด็ดขาด ทำให้แทบจะไม่พบการโจมตีด้วยมัลแวร์ลักษณะนี้ ส่วน Android แม้จะมีความยืดหยุ่นกว่าในแง่สถาปัตยกรรม แต่ก็มีกลไกป้องกันการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งกว่าสภาพแวดล้อมของ Windows อย่างมีนัยสำคัญ
การอุดช่องโหว่จากฝั่ง User Behavior จึงเป็นหัวใจของการตัดสินใจครั้งนี้ มากกว่าการยอมรับความพ่ายแพ้ในสนามดิจิทัล
ในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์ม Bitkub ได้ยกระดับระบบป้องกันขึ้นสู่มาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการเงินชั้นนำ ประกอบด้วยทั้ง SMS OTP, Two-Factor Authentication (2FA), Passkey, ระบบให้ผู้ใช้งานปิดฟังก์ชันการถอนเงินด้วยตัวเอง, ระบบตรวจจับและบล็อกการตั้งราคาซื้อขายที่ผิดปกติ รวมถึง ระบบการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าสำหรับการถอนเงินที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
กระนั้น อรรถกฤตย้ำว่า ปราการสุดท้ายและสำคัญที่สุดที่ไม่มีเทคโนโลยีใดทดแทนได้คือ "ความตระหนักรู้ของตัวผู้ใช้งานเอง หรือ User Awareness" โดยฝากหลักป้องกันตนเอง 4 ประการไว้ว่า 1.ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ 2.ไม่กดลิงก์ที่ส่งมาอย่างน่าสงสัย 3.ไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP แก่บุคคลใดทั้งสิ้น และ 4.ไม่โอนเงินให้ผู้ใดโดยไม่ตรวจสอบตัวตนให้แน่ชัด
ชิงผุดไอเดีย Auto DCA สู้ตลาดหมี ชู บิทคอยน์ ยืนหนึ่ง ในโลกที่เงินเฟ้อพุ่ง
ท่ามกลางพายุไซเบอร์ที่รุมล้อม Bitkub ยังผุดไอเดียด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเปิดตัวฟีเจอร์ "Auto DCA" (Dollar-Cost Averaging อัตโนมัติ) เพิ่มความหลากหลายของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้านจังหวะเวลาในการเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเปิดให้ใช้งานในระยะแรกกับ 5 สินทรัพย์หลัก ได้แก่ บิทคอยน์, อีเธอเรียม, โซลานา และ XRP โดยมีแผนขยายรายการสินทรัพย์เพิ่มเติมในระยะถัดไป
นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบวกจากการเจรจาระดับนโยบาย เมื่อ Bitkub อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงความเป็นไปได้ในการเปิดให้ใช้งาน Lightning Network ซึ่งเป็นโครงข่ายชั้นสองของบิทคอยน์ที่รองรับการชำระเงินด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งหากผ่านการพิจารณาก็จะเป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานชาวไทยขึ้นไปอีกขั้น
ในประเด็นภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดูซบเซาในช่วงนี้ อรรถกฤตเลือกที่จะยืนในจุดที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์ตลาด โดยอ้างอิงวาทะอมตะของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า "ช่วงเวลาที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัว มักจะคือจังหวะทองคำของนักลงทุนที่มีวินัย พร้อมชี้ให้เห็นว่าข้อมูลสถิติในอดีตพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ช่วงตลาดขาลงมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของผลตอบแทนที่งดงามที่สุดสำหรับผู้ที่กล้าเดินสวนกระแส"
ยิ่งกว่านั้น เขายังตอกย้ำ Investment Thesis ระยะยาวที่แข็งแกร่งของตนเองว่า ตราบใดที่ระบบการเงินโลกยังดำเนินอยู่ภายใต้กลไกที่รัฐบาลและธนาคารกลางมีอำนาจสั่งพิมพ์เงินได้โดยไม่จำกัด สินทรัพย์ที่มีอุปทานคงที่อย่าง ทองคำ แร่เงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิทคอยน์ ที่ถูกจำกัดปริมาณสูงสุดไว้เพียง 21 ล้านเหรียญตลอดกาล จะมีแรงหนุนเชิงโครงสร้างในการปรับราคาขึ้นเพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับ Bitkub ซึ่งเผชิญทั้งศึกภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่และความผันผวนของตลาดในเวลาเดียวกัน "ธรรมาภิบาลองค์กร และมาตรการเยียวยาความเสียหายลูกค้า" คือทิศทางที่ชัดเจนที่สุดของผู้นำองค์กรในห้วงเวลาเช่นนี้ อาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกฟีเจอร์ใหม่สวยหรูที่เปิดตัวออกมาก็เป็นได้
