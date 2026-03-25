"บิทาซซ่า ไทยแลนด์" โต้สวน ก.ล.ต. ลั่นปิดฟีเจอร์เก่าแล้ว ไม่กระทบบริการหลัก

บิทาซซ่า ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์โต้ สำนักงาน ก.ล.ต. หลังตรวจพบกรณีบริการ Crypto Dust และ Freedom Card ของบิทาซซ่า ไทยแลนด์ ที่อาจผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายหน้าคริปโต ยืนยันฟีเจอร์ดังกล่าวถูกปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2567 พร้อมระบุว่าไม่เคยดำเนินการในฐานะผู้ค้า (Dealer) และคำสั่งลูกค้าทุกรายการถูกส่งต่อไปยังศูนย์ซื้อขายภายนอกเสมอ แพลตฟอร์มยืนยันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้ง KYC การซื้อขาย และการฝาก-ถอน พร้อมยืนหยัดยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับอย่างต่อเนื่อง
บิทาซซ่า ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบฟีเจอร์บางรายการของบริษัท โดยยืนยันว่าการดำเนินงานทั้งหมดยังคงเป็นไปตามปกติ และฟีเจอร์ที่ถูกอ้างถึงนั้นได้ถูกยกเลิกการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2567
ก.ล.ต. ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าบิทาซซ่า ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับบุคคลทั่วไปโดยตรง อันเป็นทางค้าปกติและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในลักษณะที่เรียกว่า "บริการ Crypto Dust" นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทได้ร่วมมือกับ FreedomVerse ให้บริการผลิตภัณฑ์ Freedom Card ซึ่งรับซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและนำไปเติมลงในบัตรดังกล่าว โดยมีการชักชวนประชาชนผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของบริษัท ทั้งสองกรณีไม่ปรากฏว่ามีการส่งคำสั่งซื้อขายไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น และถือเป็นการดำเนินการนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
บิทาซซ่า ไทยแลนด์ ยืนยันในฐานะผู้ให้บริการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยระบุว่าบริษัทมีบทบาทในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างมูลค่าให้แก่ระบบนิเวศการซื้อขายและบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น และบริษัทได้ดำเนินการปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
"Crypto Dust" ไม่แสวงกำไร ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สำหรับกรณี Crypto Dust บริษัทชี้แจงว่าบริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการบริหารจัดการยอดสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือขนาดเล็กในบัญชี หรือที่เรียกว่า "dust" โดยสามารถนำสินทรัพย์ส่วนนี้ไปใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มได้เท่านั้น บริษัทระบุชัดเจนว่าไม่มีการแสวงหากำไรจากบริการดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้เคยชี้แจงประเด็นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้ยกเลิกการให้บริการฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แจง "Freedom Card" ส่งคำสั่งผ่านศูนย์ซื้อขายภายนอก ไม่ใช่ผู้ค้าโดยตรง
ในส่วนของความร่วมมือกับ Freedom Card บริษัทชี้แจงว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวดำเนินการผ่านกระเป๋าเงินบาท (Fiat Wallet) ของบิทาซซ่า ไทยแลนด์ โดยลูกค้าจะต้องแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทผ่านแพลตฟอร์มตามกระบวนการปกติก่อน จากนั้นจึงดำเนินการเติมเงินเข้าบัตรผ่านผู้ให้บริการ E-money ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
บริษัทย้ำว่าการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดดำเนินการในฐานะนายหน้าเท่านั้น คำสั่งซื้อของลูกค้าทุกรายการจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายนอก และบริษัทไม่เคยดำเนินการในลักษณะของผู้ค้า (Dealer) แต่อย่างใด โดยได้ชี้แจงประเด็นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นกัน และได้ยกเลิกฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ยืนยันแพลตฟอร์มเปิดเต็มรูปแบบ พร้อมตรวจสอบได้อิสระ
บริษัทยืนยันว่าในฐานะนายหน้า บิทาซซ่า ไทยแลนด์ ได้ส่งและจะยังคงส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังศูนย์ซื้อขายหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันได้โดยอิสระ อันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานภายในขอบเขตของใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด
บริการหลักของแพลตฟอร์มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ฟังก์ชันการซื้อขาย การฝากและถอนเงินบาท ตลอดจนฟีเจอร์อื่นที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ยังคงดำเนินการได้ตามปกติทุกประการ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์ขนาดเล็กเป็นโทเคนในระบบนิเวศได้ถูกปิดใช้งานแล้ว ภายหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลแสดงความกังวลในประเด็นดังกล่าว
บิทาซซ่า ไทยแลนด์ ระบุว่าบริษัทจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขและชี้แจงในทุกประเด็นอย่างทันท่วงที พร้อมมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่สั่งสมมากว่า 7 ปี ควบคู่กับการให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าในทุกสถานการณ์