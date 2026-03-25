เศรษฐกิจโลกล่มจม..ทรัมป์ร่ำรวย / สุนันท์ ศรีจันทรา

การเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ย่างเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว แต่ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดแจ้งว่า เพราะเหตุใด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจึงจุดไฟสงครามขึ้นมา สร้างความปั่นป่วนต่อระบบเศรษฐกิจทั้งโลก
ตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน เงินสกุลดิจิทัล บิทคอยน์ ค่าเงินและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น เกิดความผันผวนอย่างหนัก นับจากสงครามปะทุขึ้น และการพูดแสดงท่าทีของทรัมป์ กลายเป็นปัจจัยชี้นำราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
การประกาศเส้นตาย 2 วัน กำหนดเวลาสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะโจมตีอิหร่านขนานใหญ่ มุ่งทำลายโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อนักลงทุนในผลกระทบที่ตามมา ราคาหุ้น ทองคำและน้ำมันแกว่งตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง
แต่เมื่อใกล้เส้นตาย ทรัมป์กลับประกาศ ขยายเวลาเส้นตายออกไปอีก 5 วัน อ้างว่าเตรียมเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติสงคราม ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว ราคาทองคำกระเตื้องขึ้น ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
นับถอยหลังอีก 3 วัน นักลงทุนต้องหันมาเฝ้าจับตาว่า ทรัมป์จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนท่าทีต่อสงครามอีก
พฤติกรรมหรือท่าทีของทรัมป์ กำลังถูกตั้งคำถามว่า การจุดชนวนสงครามตะวันออกกลางครั้งนี้ มีเบื้องหน้าเบื้อหลังอย่างไร และทรัมป์มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่
เพราะต้องไม่ลืมว่า ช่วงที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรก เคยถูกโจมตีว่า เป็นนักปั่นหุ้นตัวยงของโลก โดยเปิดสงครามการค้ากับจีน นำมาตรการทางภาษีมาสกัดสินค้าจากจีนที่ส่งไปขายสหรัฐ สร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลก ไม่ว่าตลาดหุ้น ทองคำและน้ำมัน
การแสดงท่าทีแข็งกร้าว ใช้กำแพงภาษีสินค้าจากจีน มีผลทำให้หุ้นร่วง ทองคำพุ่งขึ้น แต่ทรัมป์ก็เปลี่ยนท่าที แสดงความญาติดีกับจีน ทำให้ราคาหุ้นเด้งกลับ ราคาทองคำปรับตัวลงมาใหม่ จนมีการตั้งคำถามว่า
ทรัมป์เล่นหุ้น ซื้อทองตุนไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ก่อนจะประกาศเปิดสงครามการค้ากับจีน และขายทำกำไรหุ้น โกยความมั่งคั่งจากการค้าทองคำ เมื่อเปลี่ยนท่าทีกลับมาเจรจาปัญหาการค้ากับจีน
ใครที่รู้ว่า ทรัมป์คิดอย่างไร และจะแสดงท่าทีอย่างไรกับสงครามการค้ากับจีน ช้อนซื้อหุ้นตุนไว้ ไล่เก็บทองคำสะสม รวยกันไม่รู้เรื่อง เช่นเดียวกับสงครามตะวันออกกลางที่กำลังระอุอยู่
ถ้ารู้ว่า เส้นตายใน 3 วันข้างหน้าที่ขีดไว้ให้อิหร่าน เพื่อติดต่อเจรจาหาทางลงจากสงคราม ถึงเวลาทรัมป์จะเอาจริงหรือไม่ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างหนักระลอกใหม่ หรือเปลี่ยนท่าที ไม่โจมตีอิหร่าน ซื้อหุ้นหรือทองคำตุนไว้ หรือชิงขายทิ้งออกไปก่อน จะสามารถเก็บเกี่ยวกำไรงาม ๆ ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ
แต่ทรัมป์ไม่ใช่คนผีทะเล แต่เป็นคนประเภทผีเข้าผีออก ไม่สามารถคาดเดาท่าทีหรือพฤติกรรมได้ จึงไม่รู้ว่า เส้นตายอีก 3 วันที่จะโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ จะเอาจริงหรือเป็นเพียงคำขู่
รู้แต่ว่า สงครามตะวันออกกลางจะเงียบสงบลง ในช่วงเวลาที่เหลืออีก 3 วัน ก่อนเส้นตายทรัมป์
ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแล้ว แต่ทองคำฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกยังไร้ทิศทาง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่อ่อนไหวตามสถานการณ์สงคราม
ทิศทางทองคำน้ำมันและตลาดหุ้นทั้งโลก กำลังตกอยู่ในมือทรัมป์ เศรษฐกิจโลกที่ระส่ำระสาย เกิดจากน้ำมือทรัมป์
ไม่มีข้อมูลหลักฐาน หรือตัวเลขยืนยันว่า ทรัมป์และคนใกล้ชิด กอบโกยความมั่งคั่งจากสินทรัพย์เสี่ยง รวยจากน้ำมัน ทองคำและหุ้นไปเท่าไหร่
รู้เพียงแต่ว่า สงครามตะวันออกกลางที่ทรัมป์จุดชนวนขึ้นครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนทั่วทั้งโลกวอดวายไปกับความบ้าคลั่งของทรัมป์