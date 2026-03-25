กรุงศรี ออโต้ ส่งโปรรับ Motor Show 2026-ชูอนุมัติวงเงินไวใน 30 นาที

'กรุงศรี ออโต้'ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)ประกาศความพร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าปัจจุบัน ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 มุ่งยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถ ผ่านนวัตกรรม “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท (Krungsri Auto PromptStart)” วงเงินสินเชื่อดิจิทัล บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ที่รู้ผลอนุมัติวงเงินภายใน 30 นาที พร้อมอัดแคมเปญข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์ใหม่ รถอีวี และบิ๊ก ไบค์ หวังกระตุ้นดีมานด์ตลาดยานยนต์ช่วงต้นปีให้คึกคัก ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569
นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าในปีนี้ เศรษฐกิจยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกประเทศและกำลังซื้อของครัวเรือน แต่เรายังเห็นความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปและพลังงานทางเลือก ทั้ง Hybrid และ EV ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ถือเป็นมหกรรมแสดงยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลก และเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคตั้งใจมาเลือกสรรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเองมากที่สุด กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้กำหนดทิศทางตลาดด้านดิจิทัล จึงต้องการที่จะอำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าของรถคันใหม่ให้กับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรม “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท (Krungsri Auto PromptStart)” มอบวงเงินสินเชื่อดิจิทัล บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทราบวงเงินอนุมัติที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และตัดสินใจจองรถภายในงานได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับแคมเปญข้อเสนอพิเศษมากมายจากกรุงศรี ออโต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยอดขายรถยนต์ของอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 600,000 คัน
ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 กรุงศรี ออโต้ ได้เตรียมความพิเศษมากมาย ไว้ให้กับลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถอีวี และบิ๊ก ไบค์ อาทิ สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.98% พร้อมลุ้นรับของกำนัลมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทต่อสัญญา ประกอบด้วย Krungsri Gift Card มูลค่า 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากกิจกรรมภายในบูธ มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท และรับเพิ่ม Lotus’s E-Coupons มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด เมื่อชำระค่างวด 3 งวดแรก ผ่าน Krungsri Auto Direct Debit ,สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.19% พร้อมรับ E-Voucher เติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ และรับรถภายใน 30 เมษายน 2569
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมและขอสินเชื่อได้ที่บูธ กรุงศรี ออโต้ (บูธ S1) บริเวณหน้าทางเข้า ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47