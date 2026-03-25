ส่งออกโตชะลอตัว-คาดทั้งปีขยายตัวต่ำกว่า1%ผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยยอดส่งออกไทยเดือนก.พ. 2569 ขยายตัวที่ 9.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY)ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวสูงถึง 24.4%YoY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวแต่ชะลอลง ตามขาขึ้นของวัฏจักรสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ AI และ data center
นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าที่สหรัฐฯ เคยเก็บภาษี Reciprocal Tariffs ก็เติบโตชะลอลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี หลังศาลสูงสุดสหรัฐฯ มีคำตัดสินยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2569 คาดว่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้อาจเร่งตัวขึ้นบ้าง จากนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่ยังไม่แน่นอน
อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่ามีความเสี่ยงที่การส่งออกอาจโตต่ำกว่า 1% จากก่อนเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คาดการณ์ไว้เติบโต 1.6% ทั้งนี้ ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความยืดเยื้อของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
**นำเข้าเร่งตัวสูงสุดในรอบ 50 เดือน**
ด้านศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)เผยส่งออกไทยเดือน ก.พ. 2026 ชะลอลง แต่ยังขยายตัวสูง 9.9%YOY มูลค่า 29,439.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชะลอลงจากเดือนก่อนที่เติบโตสูง 24.4%YOY และชะลอลงมากกว่าที่ประเมินไว้ (SCB EIC และค่ากลาง Reuters Poll มองไว้ 15.8%) แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมมูลค่าส่งออกไทยช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ยังขยายตัวสูง 17% (รูปที่ 1 และ 2) ก่อนสงครามในอิหร่านเริ่มขึ้นตั้งแต่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา
ในทางตรงกันข้าม การนำเข้ามีอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 50 เดือน จากกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปและสินค้าทุน โดยเฉพาะทองคำ มูลค่านำเข้าสินค้าเดือน ก.พ. อยู่ที่ 32,273.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 31.8% สูงสุดในรอบ 50 เดือน เร่งขึ้นจาก 29.4% ในเดือนก่อนและสูงกว่าประมาณการ (SCB EIC ประเมิน 20.5% และค่ากลาง Reuters Poll 25%) โดยการนำเข้าหลักมาจาก
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัวสูง 53.3% ใกล้เคียงเดือนก่อน การนำเข้าหมวดนี้มีส่วนช่วยให้การส่งออกไทยเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น (CTG) 22.5%YOY มากกว่าครึ่งของการเติบโตส่งออกรวม 31.8% โดยสินค้านำเข้าหลักได้แก่ ทองคำ และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวสูงกว่า 165% และ 84.8% ตามลำดับ (CTG: 10.8% และ 8.1%) โดยการนำเข้าอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการนำเข้าสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำเพื่อผลิตและส่งออก ไทยจึงต้องนำเข้าสินค้านี้จากผู้ผลิตหลัก เช่น จีน และไต้หวัน
สินค้าทุนขยายตัวสูง 49.3% เร่งขึ้นจาก 29.5% ในเดือนก่อน ซึ่งมีส่วนช่วยให้การส่งออกไทยเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น (CTG) 11.7% ของการเติบโตส่งออกรวม 31.8% โดยสินค้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่ขยายตัวถึง 91.0% และ 19.2% ตามลำดับ (CTG: 6.8% และ 1.4%) ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ไทยยังผลิตสินค้าทุนประเภทนี้ได้จำกัด ขณะที่แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น Data center เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าสินค้าทุน หมวดเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตาม
ด้านดุลการค้าไทยเดือนนี้ขาดดุลต่อเนื่อง -2,833.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 2 เดือนแรกของปีนี้ ไทยขาดดุลการค้าสะสม -6,137.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มแย่ลงตามราคาพลังงาน เนื่องจากไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิสูงถึงราว 8% ของ GDP และมีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางถึง 59% ของทั้งหมด นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบนำเข้าอื่น ๆ และต้นทุนค่าขนส่งสินค้ายังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซ้ำเติมแนวโน้มขาดดุลการคลังที่มีอยู่เดิมหลังวิกฤติโควิด โดยเฉพาะจากการนำเข้าจากจีนที่สูงขึ้นมาก กดดันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
โดยในการแถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศเดือน ก.พ. 2569 ครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เผยแพร่ประมาณการมูลค่าการส่งออกไทยปี 69 ล่าสุด แบ่งได้ 3 กรณี คือ กรณีดีที่สุด : 1.1%YOY, กรณีฐาน : -1%YOY, กรณีแย่ที่สุด : -3%YOY