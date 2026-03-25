หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ พุ่งแรง รับ Sentiment เทคฯ นอกหนุน - บาทอ่อน

เมื่อเวลา 12.34 น. HANA บวก 9.11% เพิ่มขึ้น 2.15 บาท มาที่ 25.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 921.00 ล้านบาท
KCE บวก 6.83% เพิ่มขึ้น 1.40 บาท มาที่ 21.90 บาท มูลค่าการซื้อขาย 562.78 ล้านบาท
DELTA บวก 6.44% เพิ่มขึ้น 17.00 บาท มาที่ 281.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5,686.51 ล้านบาท
CCET บวก 4.41% เพิ่มขึ้น 0.20 บาท มาที่ 4.74 บาท มูลค่าการซื้อขาย 98.57 ล้านบาท
บล.อินโนเวสท์เอกซ์ ระบุว่า ราคาหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวสูงขึ้นแรง โดยคาดว่ามาจากความคาดหวังสงครามเริ่มคลี่คลาย และค่าเงินบาทอ่อน รวมถึง sentiment เชิงบวก ตามตลาดหุ้น Tech อย่างเกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น 2.2%-2.7%
เรามองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในไทย จะมีผลกระทบต่อทั้งค่าไฟ และต้นทุนค่าขนส่งน้อย เนื่องจากสัดส่วนการใช้ไฟอยู่ประมาณ 1-5% ของต้นทุนรวม ขณะที่ค่าขนส่งอยู่ที่ระดับ 1-3% ของรายได้รวม เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทในกลุ่มฯ จะทำสัญญากับลูกค้าในลักษณะ FOB (Free On Board) ผู้ขายมีหน้าที่ส่งสินค้าไปจนถึง "บนเรือ" ณ ท่าเรือต้นทาง เมื่อสินค้าวางบนเรือเรียบร้อยแล้ว ภาระและค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อ
โดยรวมเรายังคงแนะนำ Outperform สำหรับ HANA (TP = 25.5) เป็นหุ้น Top pick ในกลุ่มฯ เนื่องจากยังมองว่าผลิตภัณฑ์ New S-curve ที่เกี่ยวกับ AI จะสร้างกำไรได้มากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วน DELTA (TP = Bt220) ยังคงแนะนำ Neutral แม้ว่าจะยังเห็นการเติบโตจาก AI-related products แต่ Valuation ยังค่อนข้างแพง ส่วน KCE (TP = Bt14.3) ยังแนะนำ Underperform จากที่ต้นทุนทองคำ และทองแดง ที่ยังกดดันผลการดำเนินงานงาน แม้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าจะช่วยชดเชยได้ระดับหนึ่ง