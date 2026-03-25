AIRA Groupชูความแกร่งครอง Asset อันดับ 1 ในตลาด mai

ไอร่า แคปปิตอล ประกาศศักดา ตอกย้ำศักยภาพการเป็น Holding Company ปัจจุบันครองสินทรัพย์ (Asset) รวมกว่า 9,487 ล้านบาท สูงสุดขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาด mai สะท้อนความมั่นคงและโอกาสการเติบโต ด้านผลการดำเนินงานปี 2568 สะท้อนความแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าชู 3 Strategic เร่งขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ เดินหน้าก้าวสู่ “กลุ่มธุรกิจชั้นนำทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร” ดันอสังหาฯ flagship สร้าง Recurring Income เสริมโอกาสการเติบโตมั่นคงในอนาคต
นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินแผนการลงทุนตามนโยบายของบริษัท Holding Company มุ่งสร้างการเติบโตและกระจายธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ Investment Holding Company ผ่านการขับเคลื่อนใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินและการลงทุนครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจสินเชื่อ, วาณิชธนกิจ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็น flagship สำคัญในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) จากการพัฒนาและบริหารโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมระดับพรีเมียมในเชิงพาณิชย์ให้กลุ่มธุรกิจในอนาคต สู่การยกระดับ AIRA Group เพื่อก้าวสู่การเป็น “กลุ่มธุรกิจชั้นนำทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร” ซึ่งสะท้อนให้เห็นในสินทรัพย์ (Asset) ณ ปัจจุบันที่มีมูลค่ารวมกว่า 9,487 ล้านบาท จัดเป็นบริษัทฯ ที่มีสินทรัพย์ (Asset) สูงเป็นอันดับ 1 ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ณ ปี 2569 และยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการขยายการเติบโตในอนาคต
“AIRA Group เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงทางการเงิน สำหรับต่อยอดการลงทุนที่รองรับการเติบโต ทั้งธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจด้านการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีพาร์ทเนอร์ระดับชั้นนำระดับโลกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลี และ ประเทศอังกฤษ ซึ่งกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวสามารถการันตีความแข็งแกร่งของ AIRA Group ได้เป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าพัฒนาและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาและหา Strategic Partner ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อร่วมผนึกกำลังเสริมศักยภาพการเติบโตในอนาคต”
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : บริษัทฯ มีรายได้จากอาคารสำนักงานระดับพรีเมี่ยม Spring Tower โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแตะ 94% ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นเป็น 327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท จาก 312 ล้านบาทในปี 2567 ส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และบริษัทสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์การเช่าพื้นที่สำนักงานหลังการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทางเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าอาคาร ที่จะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เช่าอาคาร อีกทั้งบริษัทเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแรมระดับ upper-upscale บนพื้นที่ศักยภาพสูงสุดย่านสีลมจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต
ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง : เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเห็นจากการขยายพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น จาก 1,272 ล้านบาท เป็น 1,505 ล้านบาท ในปี 2568 โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อสนับสนุนโครงการ หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง
ธุรกิจแฟคตอริ่ง : ผลการดำเนินการปี 2568 รายได้รวม 249.13 ล้านบาทแม้รายได้จากดอกเบี้ยแฟคตอริ่ง จะลดลงเล็กน้อยตามสภาวะตลาด แต่รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมประเภทอื่น เติบโตขึ้นเป็น 35.75 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จในการกระจายแหล่งรายได้ ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเหลือร้อยละ 29.7 จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและอานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 173.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.1
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) A&A: AIRA ในฐานะบริษัทร่วมทุน A&A รับรู้ ส่วนแบ่งกำไรที่ 37 ล้านบาท
ในขณะที่ ธุรกิจหลักทรัพย์ : แม้รายได้ค่านายหน้าและดอกเบี้ยลดลงตามภาวะปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของตลาดที่ลดลง บริษัทฯ ยังคงบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างระมัดระวัง โดยมีรายได้ค่านายหน้า 187 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ย 61 ล้านบาท
3 Strategic ผ่านโมเดลการเติบโตทางธุรกิจ
AIRA Group ได้วาง 3 Strategic สำหรับแผนกลยุทธ์ผ่านโมเดลการเติบโตทางธุรกิจ Strategic Recurring Income : เพื่อมุ่งสู่การลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและกระแสเงินสดต่อเนื่อง ผ่านการขับเคลื่อนในธุรกิจอสังหาฯ ภายใต้ “ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้” ทั้งอาคารสำนักงานเกรด A และการพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ Upper-Upscale ติดรถไฟฟ้าใจกลางพื้นที่สีลม ที่มีความสูง 30 ชั้น จำนวน 300 ห้อง มูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยล่าสุดได้ลงนามแต่งตั้งเชนโรงแรมระดับโลกอย่าง "Hilton" เข้ามาบริหารบิ๊กโปรเจกต์โรงแรม “DoubleTree by Hilton Bangkok Silom” คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการภายในปี 2572
Asset Light & Synergy: นำศักยภาพความแข็งแกร่งความเชี่ยวชาญทางการเงินของกลุ่ม AIRA Group ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ รวมถึงการระดมทุนผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการวางแผนจัดตั้งกองทรัสต์ (REITs) เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนในอนาคต
IPO มุ่งสู่การนำ "ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้" เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสร้างโอกาสการเติบโตให้กับ AIRA Group เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว