สงคราม ตอ.กลาง ทำทุกภาคธุรกิจเสี่ยงต้นทุนพุ่ง-ขาดแคลนวัตถุดิบ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน มีความยืดเยื้อ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ ให้เผชิญแรงกดดันด้านต้นทุน และการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะธุรกิจที่พึ่งพาพลังงาน-ขนส่ง-ปุ๋ย-พลาสติกสูง เช่น ภาคไฟฟ้า ยางและพลาสติก ขนส่ง ที่มีสัดส่วนต้นทุนทั้ง 4 กลุ่ม มากกว่า 30%
ทั้งนี้ ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น จะยิ่งส่งผลกดดันผลประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ในอุตสาหกรรมเหล่านี้กว่า 2 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 61% ของจำนวน SMEs ทั้งหมด และเสี่ยงกระทบต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแรงงานกว่า 7.1 ล้านราย
โดยกลุ่ม SMEs ที่มี Gross Profit Margin ต่ำ เช่น เกษตร, ประมง, ค้าส่ง-ค้าปลีก, สิ่งทอ และพลาสติก ซึ่งเฉลี่ยต่ำกว่า 20% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ SMEs ทุกอุตสาหกรรมที่ราว 28% จะยิ่งเผชิญความลำบาก