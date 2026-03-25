GCAP GOLD ชี้ทองร่วงแรงในรอบ 14 ปี เหตุสภาพคล่องตึงตัว จับตาแนวรับ $4,000

GCAP GOLD ชี้ ราคาทองคำดิ่งแรง 9% ในสัปดาห์เดียว หนักสุดในรอบกว่า 14 ปี แม้ความตึงเครียดสหรัฐฯอิหร่านเพิ่มขึ้น แต่ตลาดกลับให้น้ำหนักกับสภาพคล่องตึงตัวมากกว่า Safe Haven แรงกดดันหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่ง ดันเงินเฟ้อสูง ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับขึ้น กดให้ทองคำขาดแรงซื้อ จับตาแนวรับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ ไม่หลุดมีเด้งสลับระยะสั้น ส่วนทองไทยแนะสะสม ตามแนวรับ 65,000/ 63,500/ 60,500 บาท
น.ส.อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP GOLD) เปิดเผยว่า ราคาทองคำร่วงแรง สวนทางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ โดยปรับตัวลดลง 9% ภายในสัปดาห์เดียว แรงกดดันหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผ่านไปสู่ความกังวลเงินเฟ้อ ทำให้ตลาดลดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมกัน กดให้ต้นทุนการถือครองทองคำสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้แรงซื้อทองคำชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก หลายประเทศมีแนวโน้มใช้เงินสำรองเพื่อดูแลเสถียรภาพภายใน มากกว่าการเพิ่มการถือครองทองคำ ขณะที่อุปสงค์จากผู้บริโภคหลักอย่างจีนและอินเดีย เริ่มชะลอตัวจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น สะท้อนภาพรวมแรงซื้อทองคำทั่วโลกที่อ่อนแรงลงในระยะสั้น
"การปรับตัวลงของราคาทองคำรอบนี้ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไป แต่เป็นผลจากภาวะสภาพคล่องตึงตัว และนโยบายการเงินที่ยังเข้มงวด ซึ่งทำให้ทองคำถูกใช้เป็นแหล่งระดมเงินสดในช่วงที่ตลาดเผชิญแรงกดดัน หากแรงขายยังไม่สิ้นสุด ราคาทองคำยังมีความเสี่ยงอ่อนตัวลงต่อ ก่อนเข้าสู่สมดุลใหม่ในระยะถัดไป" น.ส.อารีรัตน์ ระบุ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยประเมินการลงทุนว่า ภาพรวมทองคำ ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันฝั่งขาย หลังหลุดโครงสร้างแนวโน้มหลักลงมาในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงเปราะบาง ทั้งนี้ ระยะสั้นต้องจับตาแนวรับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากราคายังสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ และแรงขายเริ่มชะลอลง มีโอกาสเห็นการรีบาวด์สลับขึ้นในระยะสั้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 4,735 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของโครงสร้างราคา หากสามารถทะลุและยืนเหนือได้ จะเริ่มทำให้โครงสร้างขาขึ้นกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้ง
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะย่อ แล้วค่อยสะสมใกล้โซนแนวรับ 4,220/ 4,025 ดอลลาร์ โดยหลีกเลี่ยงการไล่ราคาในช่วงที่ตลาดยังผันผวนสูง ขณะที่ทองคำในประเทศ ยังได้แรงพยุงจากค่าเงินบาท โดยแนะนำทยอยสะสมเฉพาะแนวรับหลักที่ 65,000 / 63,500/ 60,500 บาท