WHA Groupแจงหุ้นกู้ 3.5พันล.สถาบันแห่จองล้นกว่า 2 เท่า

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เผยหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท ได้ความสนใจจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันเข้ามากว่า 2 เท่า โดยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.12% ตอกย้ำถึงความสำเร็จจากการเป็นผู้นำใน 5 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน ดิจิทัลโซลูชัน และโมบิลิตี้ งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ด้านประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group การเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2569 ผ่านธนาคารกสิกรไทยและธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว เป็นหุ้นกู้แบบ Zero Coupon Bond มีอายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.12% พบว่านักลงทุนสถาบันให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมด้วยยอดจองล้นเกินเป้ากว่า 2 เท่า
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากผลงานที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจพัฒนาคลังสินค้า/โรงงานตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Warehouse/ Factory) และธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงฐานรายได้ประจำจำนวนมากที่บริษัทได้รับจากธุรกิจสินทรัพย์ให้เช่า ตลอดจนธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และรายได้จากการบริหารจัดการรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วย
โดย WHA Groupยังคงมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัลที่ยั่งยืน เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้คน สังคม และประเทศไทยต่อไป และขอบคุณนักลงทุนสถาบันทุกรายที่ให้การสนับสนุนและตอบรับอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในครั้งนี้
สำหรับทิศทางธุรกิจและเป้าหมายสำหรับปี 2569 ในบทบาทผู้บุกเบิกเศรษฐกิจใหม่พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับประเทศไทย (New Economy, Unlocking the New Opportunities) เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์โลกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และระบบนิเวศอุตสาหกรรมครบวงจร เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) โดยเฉพาะกลุ่ม EV เซมิคอนดักเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และพลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับพันธกิจ “WHA: We Shape the Future for Thailand”