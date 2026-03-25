88TH โชว์พลัง "นุนิว" ดันยอดLYOหนุนรายได้ปีนี้โต30%

88(ไทยแลนด์) ประกาศเดินหน้าเต็มสูบ หลัง LYO MY COLOR SHAMPOO ได้ “นุนิว ชวรินทร์” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ดันกระแสตอบรับพุ่งเกินต้าน ล่าสุดวันนี้ (25 มี.ค.69) ดีเดย์เปิดขายพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ จ่อเข้าครบทุกช่องทาง Modern Trade ภายในเดือน พ.ค.นี้ ประกาศย้ำปี 2569 เป้ารายได้โต 30% เติบโตต่อจากปี 2568 ที่สร้าง New High โกยกำไรสุทธิพุ่ง 81% แจกปันผล 0.185 บาท จ่อ XD 29 เม.ย.นี้
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท ร่วมด้วยนายชนพัฒน์ ขาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เปิดเผยถึงความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “LYO MY COLOR SHAMPOO” โดยมี “นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” เป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยวันนี้ (25 มี.ค.) เปิดจำหน่ายพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee, Lazada ,TikTok Shop และ Line ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกช่องทาง Modern Trade ภายในเดือน พ.ค.นี้ ทำให้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เข้ามาแบบเต็มจำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ ประเมินว่า “LYO MY COLOR SHAMPOO” จะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ประมาณ 30% จากปีก่อน
ในปีนี้ 88TH วางแนวทาง 2 กลยุทธ์หลัก เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 1.การพัฒนาและขยายแบรนด์ LYO: มุ่งเน้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเดิม พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 2.การขยายตลาดต่างประเทศ: โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีนและฮ่องกง ซึ่งมีดีมานด์การสั่งซื้อสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของ LYO สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จึงเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทฯ ต้องเร่งขยายตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศให้มากขึ้น
ด้านนายชนพัฒน์ ขาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. 88(ไทยแลนด์) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดการณ์ทิศทางธุรกิจในไตรมาส 1/2569 น่าจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาที่เหลือของปีน่าจะได้รับแรงหนุนจากทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เตรียมออกสู่ตลาดอีกกว่า 15 SKUs ดังนั้นบริษัทฯ จึงมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจในปีนี้จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนประเด็นความผันผวนของต้นทุนจากราคาน้ำมัน และสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทั้งการบริหารสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบางส่วน และการเจรจาราคาล่วงหน้า (Contract Price) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อควบคุมผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนขนส่งให้อยู่ในวงจำกัด
ขอกล่าวย้ำถึงผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (New High) โดยมีกำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 81% เทียบปีก่อน และมีรายได้รวม 657.60 ล้านบาท เติบโต 37.63% พร้อมทั้งจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1850 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,312,500 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค.นี้