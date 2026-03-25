EMPIRE จับมือ MF26 เปิดตัว "ONE LIVE – LIVEเดียวกวาดยกคลัง"

ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ ผนึกกำลัง MF26 เปิดตัวมหกรรม "ONE LIVE – LIVEเดียวกวาดยกคลัง" วันที่ 7 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าฮาบิโตะมอลล์ แสนสิริ ต่อยอดวิสัยทัศน์ อาณาจักรแห่งโอกาสใหม่ (Emerging Business Empire) ขยายขีดความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบวิศวกรรมสู่การเป็น ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ชูโมเดล O2O (Offline to Online) เชื่อมโลกออฟไลน์สู่ออนไลน์ ยกทัพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมสร้างปรากฏการณ์ ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 10 ล้านบาท
นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 4.2% และ คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 5.6 ล้านล้านบาทในปี 2569 ซึ่งเติบโตเร็วกว่า GDP ของประเทศถึง 2 เท่า บริษัทมองเห็นโอกาสมหาศาลในการต่อยอดธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ 'Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation' เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Infrastructure Developer ที่สร้างรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรที่ดี โดยยังคงยึดมั่นในรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานระบบของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินงานตามแผนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 โดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของ EMPIRE ผนวกกับนวัตกรรมแบบบูรณาการของ MF26 ยกระดับงาน M&E ให้กลายเป็น “โครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง (High-Efficiency Commerce Infrastructure)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน และ สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
“การร่วมมือกับ MF26 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือแบบเกื้อหนุน (Complementary Partnership) ที่สอดคล้องกับแนวคิด 'Nothing is impossible: Think fast, Move faster, Win bigger' ซึ่งตรงกับ DNA ของทั้งสองบริษัท จึงเกิดเป็นมหกรรม ‘ONE LIVE – LIVEเดียวกวาดยกคลัง’ ที่ใช้รูปแบบการตลาดแบบ O2O (Offline to Online) เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้บริโภคทั้งสองโลกเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับข้อมูลจาก Technavio บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านตลาดระดับโลก ระบุว่าธุรกิจที่ใช้โมเดล O2O สำเร็จสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าได้ถึง 20%” นางสาววัชราภรณ์ กล่าวเพิ่มเติม
นายโตชิ ศิริจิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 กล่าวว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา E-Commerce ทำงานอยู่บนหลักการเดียวกันเสมอ คือลูกค้า 'ค้นหา' สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วจึงตัดสินใจซื้อ แต่วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ Modern Social Commerce ที่อัลกอริทึมค้นพบสินค้าแทนผู้บริโภค โลกที่ความบันเทิงกลายเป็นประตูสู่การซื้อ และ โลกที่การค้นพบ รีวิว และ การซื้อ เกิดขึ้นทันทีภายใน Ecosystem เดียว
“นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนช่องทางขาย แต่มันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งระบบ วันนี้มากกว่า 70% ของผู้บริโภคไม่ได้เริ่มจากการค้นหา แต่เริ่มจากการ 'ค้นพบ' บน Social Media สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่า 90% ของผู้บริโภคชาวไทยเคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก และ ตลาด Social Commerce ในเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตแตะ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 นอกจากนี้ อัตราการเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นผู้ซื้อ (Conversion Rate) ของ Live Commerce ยังสูงถึง 30% ซึ่งมากกว่า E-Commerce แบบดั้งเดิมถึง 10 เท่า นี่คือเหตุผลว่าทำไม MF26 จึงไม่ได้สร้างแค่ Commerce Platform แต่เรากำลังสร้าง 'Discovery Engine' ของเศรษฐกิจใหม่ การจับมือกับ EMPIRE จะช่วยให้เราสามารถขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่คาดว่าจะทะลุ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้อย่างแข็งแกร่ง" นายโตชิ กล่าว
สำหรับงาน "ONE LIVE – LIVEเดียวกวาดยกคลัง" จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าฮาบิโตะมอลล์ แสนสิริ โดยเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ สินค้าในเครือสหพัฒนพิบูล และ ข้าวตรากินรี โดย มิ่งมงคล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ผ่านการไลฟ์สดบนแพลตฟอร์ม TikTok ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. โดยมีกองทัพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาร่วมสร้างปรากฏการณ์มากมาย ถือเป็น "กองทัพนักขายออนไลน์" ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของปี