สิทธิสุขภาพฟรี จาก “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปฯ เป๋าตัง สำหรับคนไทยทุกคน

คนไทยทุกคนมีสิทธิสุขภาพฟรีและใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรี ฉีดวัคซีนฟรี รับสิทธิด้านอื่นๆ ได้ฟรี แต่คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิสุขภาพอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าจะสามารถรับสิทธิอย่างไรได้บ้าง หรือแม้แต่มองว่าอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการรับสิทธิเหล่านี้
“กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปฯ เป๋าตัง ได้รวมสิทธิสุขภาพไว้ในที่เดียว ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเช็คสิทธิได้ง่ายๆ สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ จองสิทธิตรวจสุขภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงทำการนัดหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิทธิเหล่านี้จะมีตั้งแต่สุขภาพขั้นพื้นฐาน อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก รวมถึงการรับสิทธิฟรีเช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับยาคุม ถุงยางอนามัย และสิทธิอื่นๆ ได้ฟรี
จุดเด่นของกระเป๋าสุขภาพที่หลายคนยังไม่รู้
- เข้าถึงสิทธิสุขภาพดี สะดวก ง่าย
- เช็คสิทธิสุขภาพของตนเองได้ทันที รับสิทธิได้ รู้ที่ใช้บริการ
- ชำระ เบิกค่ารักษา ได้ผ่านกระเป๋าสุขภาพ ไม่ต้องต่อคิว
- ตรวจสอบการนัดหมายกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
- ยืนยันใช้สิทธิผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพได้
- บันทึกข้อมูลสุขภาพ ผู้ติดต่อฉุกเฉินได้
- ตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการ รวมถึงผลการรักษาย้อนหลังได้ง่ายๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น คนไทยทุกคนสามารถใช้ได้ตามสิทธิที่มี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านทางกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง แอปเดียว ครบ จบทุกสิทธิ
พิเศษ! รับฺ Big C E-Coupon มูลค่า 100 บาท** เพียงจองสิทธิและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ* ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69
