Krungthai CIO ชี้ตลาดการเงินโลกยังผันผวน- แนะรอจังหวะสะสมหุ้นพื้นฐานแกร่ง-ถือทองคำบริหารความเสี่ยง

Krungthai CIO มองความตึงเครียดในตะวันออกกลางกดดัน Sentiment การลงทุนทั่วโลก หนุนราคาพลังงานพุ่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ แนะนักลงทุนบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวัง ทยอยสะสมเมื่อราคาปรับฐาน ควบคู่การถือทองคำกระจายความเสี่ยง
ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office : CIO) วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2569 ว่า ตลาดการเงินโลก ยังมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และเริ่มส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการของตลาดหุ้นในบางภูมิภาค โดยเฉพาะเอเชีย
สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง แม้ปัจจัยพื้นฐานยังได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี ตลาดหุ้นยุโรป เผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงขายจากทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและกระแสเงินทุนไหลออก โดยตลาดหุ้นจีน ปรับตัวลดลงสอดคล้องกับทิศทางตลาดโลก จากแรงกดดันของราคาพลังงานและภาวะ Risk-off ของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่บางตลาดในเอเชียยังเผชิญแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า
ด้านกลยุทธ์การลงทุน Krungthai CIO แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนระยะสั้น เน้นการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่น ทั้งการทยอยขายทำกำไรในสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาแล้ว และการรอจังหวะเข้าลงทุนเมื่อราคาปรับตัวลงแรง เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของการลงทุน (Margin of Safety) พร้อมคัดเลือกการลงทุน (Selective Buy) ในกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งสอดคล้องกับแนวโน้มระยะกลาง โดยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Technology และ Semiconductor ที่ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้าน AI ขณะที่ธีม Power Bottleneck ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังเป็นโอกาสเชิงโครงสร้าง
นอกจากนี้ กลุ่ม Healthcare ยังคงเป็น Defensive Growth ภายในพอร์ต ขณะเดียวกัน การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนอาจเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ ยังมีบทบาทช่วยกระจายความเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับสูง