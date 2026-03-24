บทพิสูจน์ความรับผิดชอบของ "บิทคับ" ความจริงสองด้าน "เงินในพอร์ตหาย" เขย่าศรัทธาตลาดคริปโตไทย

จากกรณีที่ผู้เสียหายกว่า 40 ราย บุกร้องเรียน ก.ล.ต. เรียกคืนพอร์ตคริปโตมูลค่ารวม 40 ล้านบาท ท่ามกลางคำปฏิเสธของ "บิทคับ" ที่ยืนยันระบบปลอดภัย พร้อมชี้ว่าต้นตอมาจากผู้ใช้งาน แต่หลักฐานเชิงเทคนิคกลับชี้ไปที่ช่องโหว่ของแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้ราคาเหรียญสภาพคล่องต่ำพุ่งสูงกว่าหกพันเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีระบบตัดวงจรใดทำงาน เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคดีอาชญากรรมไซเบอร์ธรรมดา แต่คือจุดปะทะที่เผยให้เห็นรอยแตกร้าวเชิงโครงสร้างของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยทั้งระบบ ทั้งในมิติกฎหมาย เทคโนโลยี และอิทธิพลเบื้องหลังที่สังคมเริ่มตั้งคำถามอย่างดุเดือดว่าใครกันแน่ที่คุ้มกะลาหัวกระดานเทรดเบอร์หนึ่งของประเทศแห่งนี้ให้ลอยตัวเหนือการตรวจสอบมาได้นานขนาดนี้
เหตุการณ์การรวมตัวของกลุ่มผู้เสียหายกว่า 40 ราย ที่บุกเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 ไม่ใช่เพียงแค่การเรียกร้องขอเงินคืนมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท หากแต่คือการโยนหินถามทางครั้งใหญ่ถึงบรรทัดฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเลยสังคมในครั้งนี้คือบิทคับ กระดานเทรดเบอร์หนึ่งที่กุมมาร์เก็ตแชร์สูงสุดในประเทศ
ภาพของพอร์ตหายมูลค่า 40 ล้านบาท อาจดูเผินๆ เหมือนข่าวอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป แต่เมื่อแยกชั้นโครงสร้างของเหตุการณ์นี้ออกมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จะพบว่านี่คือจุดปะทะของสามแรงมหาศาล ได้แก่ ผู้ใช้งาน แพลตฟอร์ม และอาชญากร โดยมีภาครัฐยืนอยู่ตรงกลางในฐานะกรรมการที่กติกายังตามเกมไม่ทัน
ความขัดแย้งตั้งต้นจาก "ความจริงสองชุด" ที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ฝั่งผู้เสียหายยืนยันว่าทรัพย์สินสูญหายภายใต้ระบบที่ควรปลอดภัย ขณะที่ผู้บริหารแพลตฟอร์มย้ำชัดว่าโครงสร้างระบบไม่มีช่องโหว่แม้แต่น้อย และความเสียหายทั้งหมดเกิดจากระดับผู้ใช้งานที่ตกเป็นเหยื่อของมัลแวร์และฟิชชิง คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่า "ใครพูดจริง" แต่คือ "ความจริงแบบใดที่ระบบกฎหมายและสังคมจะยอมรับ" เพราะในโลกคริปโต เส้นแบ่งระหว่างความผิดของระบบกับความผิดของผู้ใช้งานนั้นเลือนรางกว่าที่เคยเป็นมามาก
จุดบรรจบของคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายถูกมัลแวร์เจาะหรือถูกหลอกลวงผ่านฟิชชิงหรือไม่ แต่อยู่ที่กลไกหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างหากที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก กรณีของนายเทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล ที่สูญเงินไปถึง 6.5 ล้านบาท เผยให้เห็นช่องโหว่ทางวิศวกรรมระบบที่น่าตกใจ มิจฉาชีพสามารถเทขายบิทคอยน์และสินทรัพย์อื่นๆ จนเกลี้ยงพอร์ต แล้วนำเงินไปกว้านซื้อเหรียญสภาพคล่องต่ำอย่างไทโกะในราคาสูงถึง 620 บาท ทั้งที่ราคาตลาดปกติอยู่เพียงแค่ 3 บาทเท่านั้น
การปล่อยให้ราคาเหรียญสวิงตัวผิดปกติถึงกว่าสองหมื่นเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีระบบตัดวงจรหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เข้ามาระงับธุรกรรม ถือเป็นความบกพร่องทางเทคโนโลยีที่ยากจะปฏิเสธ และสิ่งนี้เองคือแกนกลางของข้อถกเถียงทั้งหมด
กรณีนี้ยังเผยให้เห็นวิวัฒนาการของอาชญากรรมคริปโตที่ก้าวข้ามการแฮ็กแบบดั้งเดิม สู่โมเดล "ฆ่าในกระดาน" โดยไม่จำเป็นต้องโอนทรัพย์สินออกนอกแพลตฟอร์มแม้แต่น้อย คนร้ายใช้วิธีเทขายสินทรัพย์หลัก แล้วนำเงินไปซื้อเหรียญที่มีสภาพคล่องต่ำในราคาสูงเกินจริง ก่อนตั้งคำสั่งขายรอไว้ในระดับราคาที่บิดเบี้ยว กระบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เสมือนเครื่องสูบเงินที่ใช้กลไกของตลาดเองเป็นเครื่องมือฟอกทรัพย์สินอย่างแนบเนียน โดยไม่ต้องเจาะระบบใดเลยแม้แต่น้อย
นอกจากนี้ยังมีประเด็น "ความล้มเหลวเชิงประสบการณ์ผู้ใช้" หรือ UX ที่มักถูกมองข้าม ผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้มิได้ละเลยความปลอดภัย หากแต่ดำเนินการป้องกันตามขั้นตอนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือน การระงับบัญชี และการขอหยุดธุรกรรม แต่ระบบกลับตอบสนองไม่ได้ทันเวลา เมื่อการแจ้งเตือนล่าช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง กลับแปลความหมายออกมาเป็นความเสียหายระดับหลายล้านบาท คำถามจึงย้อนกลับไปที่การออกแบบระบบว่าเหตุใดพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างชัดเจนเช่นนี้จึงไม่ถูกตรวจจับและระงับโดยอัตโนมัติ หรือแพลตฟอร์มยังคงพึ่งพาการตัดสินใจของมนุษย์มากเกินไปในโลกที่ความเร็วคือทุกสิ่ง
ประเด็นแรกที่สังคมและนักลงทุนตั้งคำถามอย่างดุเดือดคือ บิทคับควรแสดงความรับผิดชอบและชดเชยผู้เสียหายอย่างไร และมากน้อยเพียงใดจึงจะสมเหตุสมผล
แม้นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ซีอีโอของบิทคับ จะออกมากางตำรายืนยันว่าระบบหลังบ้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และโยนความผิดให้เป็นความหละหลวมระดับผู้ใช้งาน แต่ในมุมของการคุ้มครองผู้บริโภคสมัยใหม่ คำตอบดังกล่าวยังห่างไกลจากความพอเพียงอย่างมาก แพลตฟอร์มระดับหมื่นล้านบาทที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายมหาศาลทุกวัน ย่อมต้องแบกรับมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว่าการยกมือปฏิเสธและผลักภาระให้ผู้เสียหายไปสู้คดีเองในชั้นศาล
ในมิติของการชดเชยที่จับต้องได้ อย่างน้อยที่สุดบิทคับควรดำเนินการสี่ประการดังนี้
ประการแรก การจัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของระบบตรวจจับความผิดปกติ ไม่ว่าการสอบสวนจะฟันธงความผิดฝ่ายใดก็ตาม การมีกองทุนลักษณะนี้เป็นบรรษัทภิบาลขั้นพื้นฐานที่แพลตฟอร์มในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกองทุนคุ้มครองผู้ฝากเงินในระบบธนาคาร ซึ่งสะท้อนว่าองค์กรยืนอยู่ข้างผู้ใช้งาน ไม่ใช่ข้างตัวเลขรายได้
ประการที่สอง การร่วมรับผิดชอบในสัดส่วนที่สมเหตุสมผลจากความล้มเหลวเฉพาะจุด กล่าวคือหากพิสูจน์ได้ว่าระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ทำงาน หรือระบบตรวจจับพฤติกรรมการซื้อขายผิดปกติล้มเหลว บิทคับต้องรับผิดชอบในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ต้นตอเริ่มต้นจะเป็นการละเลยของผู้ใช้งาน แต่ความเสียหายจะขยายตัวได้น้อยกว่านี้มากหากระบบอัตโนมัติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สาม การเร่งจัดโปรแกรมประกันภัยสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นมาตรฐานที่แพลตฟอร์มระดับโลกอย่างคอยน์เบสและไบแนนซ์เริ่มนำมาใช้อย่างจริงจัง การมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ใช้งานจากการสูญเสียสินทรัพย์ที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากช่องโหว่ของแพลตฟอร์มจะเป็นสัญญาณที่ทรงพลังว่าบิทคับไม่ได้มองผู้ใช้งานเป็นเพียงแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียม
ประการที่สี่ การเปิดเผยรายงานผลการสอบสวนเชิงเทคนิคต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสโดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่การออกแถลงการณ์ฝ่ายเดียว รายงานดังกล่าวควรระบุให้ชัดเจนว่า ระบบตรวจจับทำงานหรือไม่ทำงานในช่วงเวลาใด เพราะเหตุใด และจะแก้ไขอย่างไร ความโปร่งใสเช่นนี้ไม่ได้เป็นการสารภาพความผิด แต่คือการแสดงว่าองค์กรเคารพต่อนักลงทุนที่วางความไว้วางใจไว้กับแพลตฟอร์ม
ประเด็นที่สองที่ต้องจับตาอย่างเร่งด่วนคือท่าทีของ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนและผู้คุมกฎของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล จะขยับตัวอย่างไรเพื่ออุดรอยรั่วที่เปิดโล่งอยู่นี้
ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พุทธศักราช 2561 ซึ่งบังคับใช้มาเข้าสู่ปีที่แปดแล้ว แม้จะวางกรอบกำกับดูแลผู้ประกอบการไว้ค่อนข้างชัดเจน แต่กลับยังไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที กฎหมายฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม "ธุรกิจ" แต่โจทย์ใหม่กำลังท้าทายไปถึง "พฤติกรรมการโจมตี" ที่ซับซ้อนและไร้พรมแดน
การรับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งที่ตลาดต้องการคือการยกระดับมาตรการเชิงรุก ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วยสี่แนวทางดังนี้
แนวทางแรก ก.ล.ต. ต้องออกกฎบังคับให้ทุกแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตติดตั้งระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอัตโนมัติ โดยกำหนดเพดานการเคลื่อนไหวของราคาต่อธุรกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับเหรียญที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น หากราคาเหรียญใดเคลื่อนไหวเกินร้อยละ 30 ภายใน 5 นาที ระบบต้องหยุดรับคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติจนกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ มาตรการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะตลาดหุ้นทั่วโลกใช้กันมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่ตลาดคริปโตควรได้รับการยกเว้น
แนวทางที่สอง ก.ล.ต. ต้องกำหนดให้แพลตฟอร์มติดตั้งระบบตรวจจับพฤติกรรมการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติและเชื่อมโยงกับการหน่วงเวลาธุรกรรม เช่น หากมีการเข้าสู่ระบบจากหมายเลขไอพีแอดเดรสหรืออุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และตามมาด้วยการถอนเงินหรือซื้อขายปริมาณผิดปกติภายในเวลาอันสั้น แพลตฟอร์มต้องหน่วงเวลาธุรกรรมดังกล่าวไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงและแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกช่องทางทันที ไม่ใช่ปล่อยให้เงินหายไปก่อนแล้วค่อยตามสืบ
แนวทางที่สาม ก.ล.ต. ต้องกำหนดบทลงโทษทางแพ่งที่มีน้ำหนักจริง ไม่ใช่เพียงใบเตือนหรือการเรียกรายงานความคืบหน้า หากแพลตฟอร์มใดละเลยการติดตั้งระบบป้องกันตามมาตรฐานที่กำหนด และเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน ก.ล.ต. ต้องมีอำนาจสั่งปรับได้ในอัตราที่เจ็บปวดเพียงพอให้แพลตฟอร์มต้องลงทุนกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก มิใช่มองว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยคือต้นทุนที่กดกำไรของผู้ถือหุ้น
แนวทางที่สี่ การเปิดช่องทางรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงที่ผู้ใช้งานสามารถขอระงับธุรกรรมในพอร์ตได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายจริงๆ ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติที่ให้ตอบคำถามวนซ้ำ เพราะธรรมชาติของการโจรกรรมคริปโตคือเวลาคือทุกสิ่ง การมีช่องทางหยุดฉุกเฉินที่ใช้การได้จริงอาจลดความเสียหายในกรณีเช่นนี้ได้มากกว่าครึ่ง
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเชิงโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ด้วย นั่นคือแรงจูงใจของแพลตฟอร์มที่โดยธรรมชาติแล้วได้รับประโยชน์จากปริมาณการซื้อขาย ยิ่งมีธุรกรรมมากเท่าไร รายได้จากค่าธรรมเนียมยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น คำถามจึงเกิดขึ้นว่าระบบมีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่ในการหยุดพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างทันท่วงที หรือกลไกตลาดกำลังสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เงียบงันระหว่างความปลอดภัยของผู้ใช้งานกับรายได้ของแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมมาตรการกำกับดูแลเชิงบังคับจาก ก.ล.ต. จึงขาดไม่ได้ แทนที่จะพึ่งพาจิตสำนึกของตลาดเพียงอย่างเดียว
ทว่าประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงการอย่างเงียบๆ มาช้านาน คือข้อกังขาถึงอำนาจมืดและอิทธิพลที่คอยคุ้มกะลาหัวกระดานเทรดแห่งนี้อยู่ สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความเชื่องช้าในการบังคับใช้กฎหมาย และความประนีประนอมที่หน่วยงานรัฐมีต่อบิทคับว่าเกิดขึ้นเพราะองค์กรแห่งนี้มีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับบรรดาข้าราชการระดับสูง อดีตผู้บริหารหน่วยงานรัฐ หรือกลุ่มคนมีสีที่สนิทชิดเชื้อเป็นเกราะกำบังอยู่เบื้องหลังหรือไม่
เพราะในโลกของธุรกิจใบอนุญาตที่ผู้กำกับคือคนที่คุณต้องพึ่งพา การลงทุนในความสัมพันธ์เชิงอำนาจเป็นเรื่องปกติและสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ บิทคับเองก็ไม่ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ต้องสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ แต่คำถามที่แตกต่างออกไปคือ เมื่อเครือข่ายเหล่านั้นหนาแน่นเกินไป มันเริ่มทำหน้าที่เป็นเกราะกันชนจากกระบวนการตรวจสอบที่ควรเกิดขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงช่องทางสื่อสารนโยบาย
ความแข็งแกร่งของคอนเนกชันเหล่านี้ทำให้กระดานเทรดรายใหญ่กลายเป็นธุรกิจที่ "ใหญ่เกินกว่าจะแตะต้องได้" หรือ Too Big to Touch ไปแล้วหรือไม่ นี่คือบททดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของ ก.ล.ต. ว่าจะสามารถงัดข้อกับทุนใหญ่ที่มีแบ็กอัปหนาแน่นและมีวิวัฒนาการในการประสานงานกับภาครัฐมาอย่างยาวนาน เพื่อพยุงความยุติธรรมให้กับนักลงทุนรายย่อยได้จริง หรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ทำได้แค่รับหนังสือร้องเรียนแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปตามกาลเวลา
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคืองบลงทุนด้านความสัมพันธ์สาธารณะของบิทคับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญควบคู่กับการขยายตัวของธุรกิจ รูปแบบเช่นนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่มันสร้าง "ประตูหมุน" ระหว่างผู้กำกับและผู้ถูกกำกับ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบที่ประเทศพัฒนาแล้วพยายามออกกฎเหล็กเพื่อสกัดกั้นมาตลอด
ในมิติเดียวกัน อุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์เองก็พัฒนาไปไกลเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิด จากกลุ่มแฮ็กเกอร์เดี่ยว กลายเป็นเครือข่าย "อาชญากรรมแบบมีโครงสร้าง" ที่มีเครื่องมือสำเร็จรูปจำหน่าย ตั้งแต่ชุดฟิชชิงไปจนถึงมัลแวร์ควบคุมระยะไกล สิ่งเหล่านี้ทำให้การโจมตีไม่ใช่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนอีกต่อไป แต่กลายเป็นธุรกิจใต้ดินที่เข้าถึงได้ง่าย เมื่ออาชญากรพัฒนาเร็ว แต่ทั้งแพลตฟอร์มและผู้กำกับดูแลยังคงก้าวช้า ผลลัพธ์ที่ได้จึงเห็นประจักษ์อยู่แล้วในเหตุการณ์นี้
มองไปข้างหน้า หากประเทศไทยต้องการให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว มาตรการควบคุมการซื้อขายจำเป็นต้องได้รับการยกระดับอย่างน้อยในห้าด้านต่อไปนี้
ด้านแรก การกำหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบการซื้อขาย หรือ Trading Surveillance ให้เป็นข้อบังคับ ก.ล.ต. ต้องออกประกาศกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทุกแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตาม เช่น การติดตามพฤติกรรมการซื้อขายแบบเรียลไทม์ การตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบการซื้อขายเกินเกณฑ์ปริมาณหรือราคาที่ผิดปกติ และการบันทึกข้อมูลทุกธุรกรรมในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างละเอียด ระบบเหล่านี้ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่คือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ
ด้านที่สอง การพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทและเยียวยาผู้เสียหายที่มีมาตรฐานชัดเจน ปัจจุบันผู้เสียหายในตลาดคริปโตไม่มีกองทุนคุ้มครองเหมือนผู้ฝากเงินในธนาคาร และกระบวนการร้องเรียนก็ยังกระจัดกระจาย ก.ล.ต. ควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเรียกเก็บเงินสมทบจากแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตในอัตราร้อยละของรายได้ เพื่อใช้ชดเชยผู้เสียหายในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามีความล้มเหลวของระบบแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ
ด้านที่สาม การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการเหรียญสภาพคล่องต่ำบนกระดานเทรด เหตุการณ์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำและสภาพคล่องน้อยเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับการบิดเบือนราคา ก.ล.ต. ควรออกเกณฑ์กำหนดสัดส่วนการซื้อขายเหรียญสภาพคล่องต่ำต่อครั้ง บังคับให้แพลตฟอร์มติดป้ายเตือนความเสี่ยงที่ชัดเจน และกำหนดขีดจำกัดการซื้อขายในช่วงเวลาอันสั้นสำหรับเหรียญที่ผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
ด้านที่สี่ การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ KYC และ AML หรือการป้องกันการฟอกเงิน เพราะโมเดลการโจรกรรมที่ใช้เหรียญสภาพคล่องต่ำเป็นเครื่องมือสูบเงินนั้น มีลักษณะคล้ายการฟอกเงินผ่านกลไกตลาด ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาระบบตรวจสอบที่ครอบคลุมพฤติกรรมเหล่านี้ให้ทันสมัยกว่าเดิม
ด้านที่ห้า การส่งเสริมความรู้ทางการเงินดิจิทัลให้กลายเป็นวาระแห่งชาติ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีระบบเทคโนโลยีใดสามารถปกป้องผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์หากผู้ใช้งานขาดความรู้พื้นฐาน การลงทุนในการศึกษาไม่ใช่การโยนความผิดให้เหยื่อ แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่มีภูมิคุ้มกันในระยะยาว ควบคู่กับการเสริมเกราะป้องกันเชิงระบบจากทั้งแพลตฟอร์มและผู้กำกับดูแล
ในบริบทนี้ แนวคิดการถือครองสินทรัพย์ด้วยตนเองผ่านกระเป๋าเงินแบบไม่พึ่งพาตัวกลาง อาจกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งภายใต้คำเตือนคลาสสิกที่ว่า "ไม่ถือกุญแจ ก็ไม่ใช่ของคุณ" แต่แนวทางดังกล่าวก็มาพร้อมความซับซ้อนที่อาจไม่เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป สิ่งที่ตลาดต้องการคือระบบที่ทั้งปลอดภัยและใช้งานได้ง่าย ไม่ใช่การบังคับให้นักลงทุนทุกคนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
แรงกระเพื่อมจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้เสียหายทั้ง 40 ราย แต่กำลังลุกลามไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตไทยในภาพรวม นักลงทุนรายย่อยเริ่มตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในประเทศ ขณะที่นักลงทุนสถาบันอาจชะลอการเข้ามามีส่วนร่วม ท่ามกลางความเสี่ยงเชิงระบบที่ยังไม่ถูกคลี่คลาย บทบาทของ ก.ล.ต. จึงถูกจับตามองอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าจะเลือกใช้แนวทางใด ระหว่างการกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบใหม่ให้กับผู้ประกอบการ หรือปล่อยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงรายกรณี
ผลลัพธ์ของคดีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับอนาคตของตลาดคริปโตไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลไกเยียวยาผู้เสียหาย การจัดตั้งกองทุนคุ้มครอง หรือการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น
การต่อสู้ของเหยื่อทั้ง 40 ชีวิตในวันนี้ จะเป็นโดมิโนตัวแรกที่กระชากหน้ากากความปลอดภัยของวงการคริปโตไทย หากไร้ซึ่งการชดเชยที่สมน้ำสมเนื้อ และปราศจากการยกระดับมาตรการกำกับดูแลที่เด็ดขาดจาก ก.ล.ต. ประเทศไทยก็อาจกลายเป็นเพียงสวรรค์ของมิจฉาชีพที่ใช้แพลตฟอร์มถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือสูบเลือดนักลงทุน โดยที่ผู้กุมอำนาจและแพลตฟอร์มต่างลอยตัวหนีปัญหา ทิ้งให้นักลงทุนต้องเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยว
เกมนี้จึงไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครถูกใครผิดเพียงอย่างเดียว แต่กำลังชี้วัดว่าโครงสร้างของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจะยกระดับตัวเองให้ทันกับความเสี่ยงยุคใหม่ได้หรือไม่ หรือจะปล่อยให้ความเชื่อมั่นค่อยๆ รั่วไหล จนกลายเป็นวิกฤตที่ยากจะกอบกู้ในระยะยาว สิ่งที่ชัดเจนในตอนนี้มีเพียงประการเดียว คือเวลาสำหรับการตัดสินใจเชิงระบบกำลังเดินหน้า และทุกวันที่ล่าช้าออกไป คือวันที่เหยื่อรายต่อไปอาจกำลังถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ตัว