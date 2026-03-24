ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.54-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (วันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 618 ล้านบาท และ 794 ล้านบาท ตามลำดับ) และแรงซื้อคืนสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งเอเชียท่ามกลางความหวังว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายลงบางส่วน อย่างไรก็ดี กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทยังคงผันผวนตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก เพราะยังคงมีความสับสนว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการหารือเจรจาระหว่างกันหรือไม่
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึง อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. ของอังกฤษ และดัชนีราคาสินค้านำเข้า/ส่งออกเดือนก.พ. ของสหรัฐฯ