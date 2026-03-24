กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มองภาพรวมสินเชื่อบุคคลยังซบ-ห่วงสงครามตะวันออกกลางฉุดยอดติดลบ

นายอธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดเผยว่า ภาพรวมสินเชื่อบุคคลทั้งระบบในปี 69 นี้ ยังมีความท้าทาย โดยคาดการณ์มองว่ายังน่าจะหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากปี 67 ที่ติดลบ 4.2% ปี 68 ที่ 3.4% โดยปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำทำให้ผู้ถือบัตรเองก็ระมัดระวังในการใช้จ่าย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน รวมถึงปัจจัยในเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่ตัวเลขสินเชื่อบุคคลเดือนมกราคมของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ยังลดลง 2% ขณะที่ปัจจุบันอัตราอนุมัติบัตรของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์อยู่ที่ 34-35% ลดลงจากก่อนหน้าที่ประมาณ 37-38% และยอดสินเชื่อรวมปี 68 ลดลงแต่ในอัตราที่น้อยกว่าระบบ
"เรามักจะคิดว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดี คนจะต้องกดบัตรเงินสดมากขึ้น แต่จริงๆแล้วกลับลดลง เพราะกลุ่มลูกค้าของเรามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น บางส่วนอาจเลือกที่จะจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่บางกลุ่มก็อาจจะมีความต้องการสภาพคล่องมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่การที่ไม่ผ่านอนุมัติจะไม่เข้าหลักเกณฑ์อยู่ 3 ข้อ ก็คือในเรื่องของหลักฐานรายได้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนดไว้ รวมถึงหลักฐานการแสดงรายได้ไม่ตรงเกณฑ์ และตัวผู้กู้เองที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องประวัติในการกู้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของแต่ละแห่งด้วย ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นหรือเอ็นพีแอลนั้น มีแนวโน้มที่ลดลงจากสินเชื่อที่ลดลงและการปรับโครงสร้างหนี้"
ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์นั้น ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายผู้ถือบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 10%หรือ 200,000 บัญชี จากฐานลูกค้ากว่า 2 ล้านบัญชี และสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 5%โดยจากปลานปีก่อนที่เราเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมีปัจจัยในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเข้ามา ก็เป็นกรณีที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะกระทบกับการใช้จ่ายอยู่พอสมควร โดยเฉพาะหากสถานการณ์ยืดเยื้อ จะทำให้สินเชื่อในปีนี้มีโอกาสหดตัวเพิ่มขึ้นอีก
**ปรับโฉมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์รับพฤติกรรมเปลี่ยน**
ล่าสุด กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ได้โฉมใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำถึงจุดยืนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรามายาวนาน พร้อมพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดย ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ โฉมใหม่นี้ นอกจากบริการหลากหลายในบัตรเดียว ทั้งกดเงินทันใจ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอป UCHOOSE หรือกดผ่านตู้ ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมกดเงินสดล่วงหน้า 3% รองรับทุกค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และบริการผ่อนยาว 0% ที่ร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ดังมากกว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศ บริษัทยังได้ร่วมมือกับ VISA เพิ่มบริการใหม่ จ่ายผ่อนได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ VISA ผ่านวงเงินสินเชื่อ และผ่อนสินค้าออนไลน์ได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ เพิ่มความปลอดภัยกับทุกการใช้จ่ายออนไลน์ กับระบบ VISA 3D Secure สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุค Cashless และเทรนด์การใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ใหม่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้า เราพบว่ามีหลายสถานการณ์ที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่เพียงวงเงินสินเชื่อแต่คือความมั่นใจว่าจะเข้าถึงเงินสดได้ทันทีที่ต้องการใช้เงิน ขณะเดียวกันก็ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้จ่ายออนไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเพิ่ม 2 บริการใหม่ จ่ายผ่อนได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ VISA ผ่านวงเงินสินเชื่อ และผ่อนออนไลน์ได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ นับเป็นนวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่สำหรับบัตรกดเงินสดซึ่งน่าจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยจากการทดสอบตลาดในช่วงแรก กลุ่มลูกค้าเดิมของบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ได้ทยอยรับบัตรใหม่แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา พบว่า ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริการใหม่ โดยมีการทำรายการเพิ่มขึ้นกว่า 180,000 รายการ หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นกว่า 300 ล้านบาท
และสำหรับลูกค้าที่สมัคร ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ ใหม่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 เมื่อสมัครบัตรฯ และผ่านการอนุมัติ รับสิทธิ์เบิกถอนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 45 วัน และรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 4,590 บาท โดยสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือผ่านเว็บไซต์ First Choice หรือยื่นเอกสาร อนุมัติ รับบัตรทันใจที่สาขาเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ รู้ผลอนุมัติ ได้ไวใน 30 นาที