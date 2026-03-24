หุ้นปิดบวก 13.05 จุดตามตลาดเอเชีย รับแรงซื้อหุ้นใหญ่กลุ่มแบงก์-ICT หนุน แนวโน้มพรุ่งนี้ยังผันผวน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,410.39 จุด เพิ่มขึ้น 13.05 จุด (+0.93%) มูลค่าซื้อขาย 61,545.76 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นและเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,422.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,407.00 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 298 หลักทรัพย์ ลดลง 160 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 187 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่านออกไป 5 วัน แต่ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของอิสราเอล ทำให้สถานการณ์แม้ว่าจะผ่อนคลาย แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มแบงก์ และ ICT ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นในวันนี้ ทำให้ส่งผลต่อการช่วยหนุนดัชนีในวันนี้ได้ค่อนข้างดี
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่ายังมีความผันผวนอยู่ แต่ภาพของตลาดหุ้นไทยคาดว่าอาจจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบในช่วงที่สหรัฐฯ เลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไป โดยที่ยังคงต้องรอติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ในตะวันออกลางต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,420 จุด แนวรับ 1,400 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,372.74 ล้านบาท ปิดที่ 154.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,290.65 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,901.06 ล้านบาท ปิดที่ 264.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,500.95 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,210.71 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท