Strategy ระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เดินหน้ากว้านซื้อบิทคอยน์

สแตรทิจี อิงก์ ภายใต้การกุมบังเหียนของ ไมเคิล เซย์เลอร์ กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์ในตลาดทุนโลก ด้วยการเปิดแผนระดมทุนมหาศาลกว่า 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกลไกเสนอขายหุ้นแบบ เอทีเอ็ม เพื่อเดินหน้ากว้านซื้อบิทคอยน์เข้าพอร์ตอย่างบ้าคลั่ง แม้ปัจจุบันบริษัทจะต้องแบกรับตัวเลขขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่รับรู้สูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม ปรากฏการณ์นี้ตอกย้ำภาพลักษณ์การกลายพันธุ์จากบริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดา สู่ขุมกำลังถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ ท่ามกลางกระแสความผันผวนของราคา คริปโต ที่ตอบรับข่าวการชะลอการโจมตีทางทหารของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่าน สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ท้าทายขีดจำกัดและพร้อมรับความเสี่ยงขั้นสุด
เส้นทางของ สแตรทิจี อิงก์ หรือ หุ้นเอ็มเอสทีอาร์ (NASDAQ: MSTR) ไม่ได้ฉายแววการเป็นมหาอำนาจในโลกของบิทคอยน์มาตั้งแต่ต้น หากย้อนกลับไปองค์กรแห่งนี้เริ่มต้นธุรกิจในฐานะบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ ที่มีโครงสร้างการดำเนินงานตามมาตรฐานทั่วไป ทว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของบริษัทได้เปลี่ยนไปในปี 2563 เมื่อ ไมเคิล เซย์เลอร์ ผู้บริหารสูงสุด ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการโยกย้ายเงินทุนสำรองของบริษัทเข้าสู่บิทคอยน์
จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งใจเพียงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ กลยุทธ์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาและยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเข็มทิศหลักในการขับเคลื่อนองค์กร สแตรทิจี เดินหน้ากว้านซื้อ บิทคอยน์ อย่างไม่ลดละ โดยเริ่มต้นจากการใช้เงินสดหมุนเวียน ก่อนจะขยับไปสู่การก่อหนี้ และลุกลามไปถึงการระดมทุนผ่านส่วนของผู้ถือหุ้น ภาพจำในวันนี้จึงไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่มันคือขุมกำลังในการกักเก็บบิทคอยน์ที่เปิดประตูหลังให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้ามาเก็งกำไรใน บิทคอยน์ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้
ล่าสุด สแตรทิจี กำลังจะยกระดับเกมการเงินนี้ให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดเผยว่าพร้อมขายพันธบัตรฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลถึง 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้กางแผนโครงการระดมทุนแบบเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด หรือ เอทีเอ็ม โดยแบ่งสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินออกเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่าสูงสุด 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นบุริมสิทธิ อีก 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกลไกอันทรงพลังนี้เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ผลิตเม็ดเงินขนาดมหึมา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการดูดซับบิทคอยน์เข้าสู่พอร์ตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ทำการเข้าซื้อบิทคอยน์เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,031 เหรียญ ด้วยเม็ดเงิน 76.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับราคาเฉลี่ย 74,326 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ การขยับตัวครั้งนี้ส่งผลให้ยอดการถือครองสุทธิพุ่งทะยานแตะระดับ 762,099 เหรียญบิทคอยน์ โดยมีต้นทุนการได้มาสะสมรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.769 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่ราว 75,694 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ
คำถามที่ตามมาคือ โมเดลการเงินระดับโลกนี้มีความหมายอย่างไรต่อ สแตรทิจี ในเชิงวิเคราะห์ โครงสร้างการระดมทุนแบบ เอทีเอ็ม จะมอบความยืดหยุ่นขั้นสูงสุดให้แก่บริษัท ในการทยอยดูดซับเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบโดยไม่สร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงต่อตลาดทุน การผสานเครื่องมือทางการเงินทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเข้าด้วยกัน จะช่วยเปิดช่องทางให้ สแตรทิจี สามารถเจาะเข้าถึงฐานนักลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่นักลงทุนรายย่อย ไปจนถึงสถาบันการเงินที่กระหายผลตอบแทนสูง แนวทางนี้ถือเป็นการพลิกแพลงใช้ประโยชน์จากโครงสร้างตลาดทุนดั้งเดิมให้กลายเป็นกลไกในการควบรวมบิทคอยน์ ได้อย่างแนบเนียน
อย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเมื่อกลยุทธ์มีความดุดันความเสี่ยงก็ย่อมถูกทวีคูณขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัจจุบันผลประกอบการและเสถียรภาพของสแตรทิจี ถูกผูกติดเข้ากับความผันผวนของราคาบิทคอยน์อย่างแยกไม่ออก ส่งผลให้หุ้นตัวนี้กลายเป็นการเดิมพันที่มีอัตราทดสูงที่สุดตัวหนึ่งในตลาดทุนสาธารณะ ตัวเลขที่สะท้อนว่า ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบันที่ 70,292.40 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทกำลังประสบปัญหาตัวเลขขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ สูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม
ถึงกระนั้น ไมเคิล เซย์เลอร์ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัก ในช่วงเวลาที่รายงานข่าว หุ้นเอ็มเอสทีอาร์ ยังคงทรงตัวและสามารถปิดบวกได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.18 โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 135.91 ดอลลาร์สหรัฐ