BAM คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ประเภทรางวัลชนะเลิศอุตฯการเงิน

BAM สร้างความภาคภูมใจอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ประเภทรางวัลชนะเลิศ อุตสาหกรรมการเงิน สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ
นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้แทน รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ประเภทรางวัลชนะเลิศ อุตสาหกรรมการเงิน จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย จัดโดยนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและประสบความสำเร็จในระดับสูงของประเทศ และเป็นแบบอย่างของความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนศักยภาพขององค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และร่วมเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ความสำเร็จนี้เกิดจากการวางกลยุทธ์อย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูลูกหนี้ และนำทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
“รางวัล Thailand Top Company Awards 2026 มิได้เป็นเพียงเครื่องยืนยันความสำเร็จด้านผลประกอบการ หากยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ยังตอกย้ำบท บาทขององค์กรในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นต้นแบบขององค์กรไทยที่ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล ผ่านแนวคิดด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงในระยะยาว” นายวสันต์ กล่าว
ขณะเดียวกัน BAM ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการสร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการกับการสร้างคุณค่าให้สังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร หากยังเป็นพลังร่วมของพนักงานทุกคนที่ขับเคลื่อน BAM ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ยังเป็นแรงผลักสำคัญให้ BAM มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสินทรัพย์ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน.