กู้บ้านกับออมสิน ได้สิทธิกู้เพิ่มสูงสุด 10 ล้าน! ด้วยสินเชื่อบ้านเติมตังค์ วันนี้ - 31 ก.ค.นี้

บ้านหลังเดิม ออมสินช่วยเติมฝัน กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สมัครเลยที่ธนาคารออมสิน สาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น รายละเอียด คลิก https://to.gsb.or.th/zNacFCs
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.49% ต่อปี (3 ปีแรก)
- วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนสบายนาน 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท และ ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2569 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
หมายเหตุ
• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 4.490% -5.259% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.017% -5.259% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
• สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
• สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 100,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
• ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจ สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น
• รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
• เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด