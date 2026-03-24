UNIX โรดโชว์คึก กระแสดีเยี่ยม

นายโสฬส ยอดมงคล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรบุตร เลิศอิทธิพร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX พร้อมด้วย นางสาวออมสิน ศิริ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) (BYD) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และศักยภาพการเติบโตแก่นักลงทุน ในรูปแบบไฮบริด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเข้าร่วมฟังอย่างคึกคัก ชูจุดเด่นเป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้ยกระดับการดำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 5
โดย UNIX เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในไตรมาส2 ปี 2569 นี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา