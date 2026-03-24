บล.หยวนต้าแจงข่าวทุจริตเกิดก่อนเข้าซื้อกิจการ ยันไม่กระทบการดำเนินงาน

“บล.หยวนต้าแจง ”ข่าวกองปราบฯ จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายทุจริตเกิดก่อนหยวนต้าจัดตั้งบริษัท
ตามที่ปรากฏข่าวกรณีกองปราบปรามเข้าจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายทุจริตที่มีการกล่าวถึงบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และมีมูลค่าความเสียหายตามที่ปรากฏในข่าวนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556–2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ เคเค เทรด จำกัด จึงไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดแต่อย่างใด
โดยเมื่อบริษัทได้เข้าดำเนินกิจการและตรวจสอบภายใน พบการกระทำความผิดของอดีตพนักงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการประสานงาน แจ้งความร้องทุกข์ และดำเนินคดีตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2560 พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยทันที และการจับกุมครั้งนี้ เป็นการจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดที่หลบหนีมากว่า 8 ปี
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทหยวนต้า ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจากประเทศไต้หวัน ขอยืนยันว่าบริษัทมีระบบกำกับดูแล ระบบควบคุมภายใน และระบบดูแลทรัพย์สินลูกค้าที่รัดกุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า
ทั้งนี้ ผู้บริหารและบริษัทขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ในอดีตก่อนการเข้าซื้อกิจการ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือการให้บริการลูกค้าของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญสูงสุด
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายจนถึงที่สุด
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และยืนยันความตั้งใจในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพต่อไป