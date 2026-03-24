WSOL เร่งแก้ปัญหาหุ้นกู้ 3 รุ่น

ดับบลิว เอส โอ แอลเดินหน้าแก้ปัญหาฐานะการเงิน เผยในระยะเวลา 1 ปี ชำระคืนหนี้และดอกเบี้ยหุ้นกู้กว่า 123 ล้านบาท ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น จากความคลาดเคลื่อนของแผนจำหน่ายสินทรัพย์-เงินลงทุน ผลกระทบจากจากปัจจัยภายนอก ย้ำดำเนินธุรกิจตามปกติ อยู่ระหว่างเร่งบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้
นายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยว่า การดำเนินงานของกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ WSOL ในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปตามเจตนารมในการแก้ไขและรับผิดชอบปัญหาต่างๆ เพื่อไม่สร้างผลกระทบกับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินการเชิงรุกในการปรับโครงสร้างธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้ EBITDA และกระแสเงินสดมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจหลักที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้รวมมูลค่าเกือบ 123 ล้านบาท โดยกว่า 80% เป็นการชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้สินในระดับสูง จึงยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการชะลอตัวของธุรกรรมซื้อขายกิจการ จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้ซื้อรายใหม่
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาชำระหนี้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY24DA, SABUY254A และ SABUY263A ซึ่งจะครบกำหนดการชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 23 มี.ค. 2569, 30 มี.ค. 2569 และ วันที่ 7 เม.ย. 2569 ได้ตามกำหนด รวมจำนวน 13,183,893.68 บาท
สำหรับแนวทางการดำเนินการในระยะถัดไป บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น เพื่อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
ขณะเดียวกัน บริษัทจะยังคงเดินหน้าแผนการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุนบางส่วน เพื่อเสริมสภาพคล่องและนำเงินมาชำระหนี้ รวมถึงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
“บริษัทเชื่อว่าสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ WSOL คือมูลค่าของบริษัทย่อยต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้และการเติบโตในอนาค การเร่งขายสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ไม่เอื้อ อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่าในระยะยาว จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ
โดยบริษัทยังคงมองหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และขอยืนยันว่าบริษัทมีเจตนาในการชำระหนี้อย่างเต็มที่ จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” นายสุรวัฒน์ กล่าว