ลีสซิ่งกสิกรไทยชูคอนเซ็ปต์'ไวกว่า ดีกว่า ได้เยอะกว่า'ร่วม Motor Show 2026

ลีสซิ่งกสิกรไทย เดินหน้าสนับสนุนตลาดรถยนต์เปิดแคมเปญส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ ในงาน Motor Show 2026 ชู K OK ให้ลูกค้าเช็กวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น รู้ผลไวภายใน 5 นาที ควบคู่กับข้อเสนอพิเศษ รับ K Point สูงสุด 60,000 คะแนน เมื่อสมัครสินเชื่อผ่านในงาน ระหว่าง 25 มีนาคม-5 เมษายน 2569
นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มตลาดรถยนต์ว่า สถานการณ์ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อยอดขายของทั้งรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อาจมีการปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงจนส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในอนาคต จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อรถจะเร่งการตัดสินใจจองและรีบออกรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ส่งผลบวกต่อยอดขายในช่วงงาน Motor Show 2026 ในขณะที่ ผู้สนใจใช้รถยนต์ HEV และ PHEV อาจจะมีความกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับสูงขึ้น
ดังนั้น งาน Motor Show 2026 ครั้งนี้ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงชูจุดเด่น ทั้งด้าน'ไวกว่า ดีกว่า และได้เยอะกว่า' ด้วยนวัตกรรม K OK ที่ช่วยประเมินวงเงินและรู้ศักยภาพการซื้อภายใน 5 นาที และเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้ากสิกรไทยจากการผนึกกำลังกับค่ายรถชั้นนำระดับโลก มอบดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟไม่ซ้ำใคร รับ K Point สูงสุด 60,000 คะแนน ใช้แลกคูปองน้ำมันสูงสุด 5,000 บาท หรือจะเลือกแลกรับของรางวัลไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อีกมากมายผ่าน K PLUS
สำหรับการเข้าร่วมงาน Motor Show 2026 ในครั้งนี้ ลีสซิ่งกสิกรไทยได้ยกระดับการตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ทั้งด้านความไวในการสมัครและดีลดี อาทิ
-K OK: อนุมัติ “ไวกว่า” คว้าทุกดีลได้ทันเวลา ยกระดับความมั่นใจด้วยระบบประเมินวงเงินด้วยตัวเองที่แม่นยำและรวดเร็วที่สุด ช่วยให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการจองรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงาน อาทิ BYD ATTO 1/ATTO 2, HONDA e:N2 หรือ GWM ORA 5 SUV โดยสามารถใช้ผลประเมินวงเงินยื่นจองได้กับทุกค่ายรถยนต์และทุกดีลเลอร์ทั่วประเทศ
-First - Time Exclusive: ผนึกกำลังพันธมิตร มอบดีลที่ “ดีกว่า” ครั้งไหนๆ ครั้งแรกแห่งปี ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ มอบสิทธิพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนเฉพาะลูกค้ากสิกรไทยและเป็นดีลที่ดีที่สุดของแต่ละแบรนด์ ทั้งกลุ่มแบรนด์หลักและรถหรูเครื่องยนต์ ICE PHEV และ HEV อาทิ Toyota: ลดดอกเบี้ยเพิ่ม 0.60% พร้อมรับ K Point สูงสุด 60,000 คะแนน (เฉพาะ 10 รุ่นที่ร่วมรายการ) , Honda: ลูกค้าเก่าลีสซิ่งกสิกรไทย รับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมรับ K Point สูงสุด 20,000 คะแนน และบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท เมื่อสมัครผ่าน K OK ,Isuzu: รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99%
กลุ่มแบรนด์รถไฟฟ้า BEV Tesla: รับ K Point สูงสุด 55,000 คะแนน เมื่อชำระเงินจอง เงินยืนยัน และเงินดาวน์/เงินมัดจำผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทย ,MG: รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ,Deepal: รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ,Kia: แคมเปญช่วยผ่อนคนละครึ่ง นาน 5 เดือน สำหรับรุ่น EV5 ที่เข้าร่วมรายการ ,แคมเปญรถไฟฟ้าอีกหลากหลายยี่ห้อ เช่น BYD, Denza, Avatr, Xpeng, Zeekr, Aion, GAC, Geely, Omoda&Jaecoo, Chery เมื่อสมัครผ่านช่องทาง K EV Shop รับ K Point สูงสุด 50,000 คะแนน