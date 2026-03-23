ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.62-ผันผวนแตะระดับอ่อนค่าสุดรอบ10 เดือน-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20 มี.ค.69)ผันผวนโดยพลิกแข็งค่ามาเคลื่อนไหวที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงหลังตลาดในประเทศปิดทำการ (19.00 น.) หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 10 เดือนที่ 33.06 ในระหว่างวันช่วงตลาดเอเชีย โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงตลาดเอเชีย โดยถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง (ที่หนุนเงินดอลลาร์ฯ ให้แข็งค่าขึ้น) การปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุน (ในวันนี้ ต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 6,257 ล้านบาท และ 1,867 ล้านบาท ตามลำดับ) อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกแข็งค่ากลับมาในช่วงตลาดยุโรปเริ่มเปิดทำการ รับข่าวที่ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความใน Truth Social ว่า จะมีการเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไป 5 วัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนก.พ. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ