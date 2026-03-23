บิทคอยน์ส่งสัญญาณอันตราย เสี่ยงร่วง 50% ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ตามหุ้น

บิทคอยน์ส่งสัญญาณอันตรายรอบใหม่ หลังค่าสหสัมพันธ์ 20 สัปดาห์กับดัชนี S&P 500 พลิกกลับมาเป็นบวก รูปแบบเดียวกับที่เคยนำมาซึ่งการร่วงครั้งใหญ่ในอดีต นักวิเคราะห์เตือนว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคาอาจดิ่งจากระดับปัจจุบันลงไปสู่โซน 34,000-40,000 ดอลลาร์ ขณะที่กำลังซื้อจากฝั่งองค์กรชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อ Strategy บริษัทถือครองบิทคอยน์รายใหญ่ที่สุดหยุดสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว บวกกับแรงกดดันมหภาคจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและเงินเฟ้อที่ยังไม่ยอมอ่อนแรง ปัจจัยลบสะสมตัวครบทุกทิศทางในเวลาเดียวกัน
บิทคอยน์ที่เคยดูดีในช่วงความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มต้นสัปดาห์ กลับพลิกกลับมาสู่ขาลง จากแรงขายที่ถาโถมในช่วงปลายสัปดาห์ เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวโน้มขาลงของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นตัวนำ ณ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน BTC/USD ปรับตัวลง 5.65% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ มาอยู่ที่ประมาณ 68,700 ดอลลาร์ สวนทางกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่เคยพุ่งขึ้นแรงจากกระแสสงครามท่อน้ำมัน ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดสัปดาห์ลบ 1.90%
การฟื้นตัวของค่าสหสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดบิทคอยน์
ร่วง 50% เฉลี่ยทุกครั้งที่เดินตามหุ้น
สัญญาณเตือนตลาดหมีสำหรับบิทคอยน์มาจากตัวชี้วัดค่าสหสัมพันธ์รายสัปดาห์ระหว่างบิทคอยน์และดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ณ วันเสาร์ที่ผ่านมา ค่าสหสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ระหว่างบิทคอยน์และ S&P 500 อยู่ที่ 0.13 ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดล่าสุดที่ระดับประมาณ -0.5
นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของค่าสหสัมพันธ์ BTC-SPX ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดบิทคอยน์จะเข้าสู่ช่วงขาลงรุนแรง โดยเฉลี่ยแล้วราคาดิ่งลงราว 50%
"นี่คือสัญญาณเตือนว่าตลาดหุ้นกำลังจะพังทลาย และจะลากบิทคอยน์ดิ่งลงไปด้วย" โทนี เซเวอริโน นักวิเคราะห์ชื่อดังกล่าว
อย่างไรก็ดีหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การร่วงลง 50% จากราคาปัจจุบันจะหมายถึงเป้าหมายขาลงที่ระดับประมาณ 34,350 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายรายที่มองว่าบิทคอยน์อาจร่วงลงไปสู่ช่วง 30,000-40,000 ดอลลาร์ในปี 2569
ทั้งนี้บทเรียนจากอดีตในปี 2563 และ 2565 ชี้ให้เห็นรูปแบบที่น่ากังวลอย่างยิ่ง กล่าวคือบิทคอยน์มักล่าช้ากว่าหุ้นหลายเดือน โดยจะดีดตัวขึ้นพร้อมกับค่าสหสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะ "กับดักกระทิง" ก่อนที่จะพลิกกลับและลบกำไรทั้งหมดออกไปในที่สุด
ขณะที่ปัจจัยมหภาคยังไหลลงต่อเนื่อง ทั้งราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูง แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังไม่คลี่คลาย และโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดน้อยถอยลงทุกขณะ ล้วนสนับสนุนมุมมองเชิงลบต่อทั้งบิทคอยน์และตลาดหุ้นในช่วงเดือนข้างหน้า
Strategy หยุดซื้อ กำลังหนุนราคาหายไป
สัญญาณน่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือการหยุดชะงักของการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลจากฝั่งองค์กร ซึ่งเคยเป็นแรงหนุนสำคัญให้ราคาบิทคอยน์ในช่วงที่ผ่านมา
Strategy หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า MSTR หนึ่งในผู้ถือครองบิทคอยน์รายใหญ่ที่สุดในโลก ยังไม่มีการซื้อบิทคอยน์เพิ่มเติมผ่านการขายหุ้นบุริมสิทธิ์ STRC ในสัปดาห์นี้ ตามข้อมูลจากแหล่งติดตาม STRC.LIVE
ขณะที่การซื้อครั้งล่าสุดของบริษัทประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568 ซึ่งเพิ่มบิทคอยน์อีก 22,337 เหรียญ มูลค่า 1,570 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดถือครองรวมพุ่งขึ้นเป็น 761,068 บิทคอยน์ โดยในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาบิทคอยน์ที่ปรับตัวขึ้นราว 10.50% นำหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างชัดเจน
การที่ Strategy เคยอัดฉีดกำลังซื้อจากเม็ดเงิน STRC ช่วยพยุงราคาบิทคอยน์ให้ประคองตัวได้ในช่วงวิกฤตสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่เมื่อไม่มีการซื้อใหม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ บิทคอยน์จึงเปิดรับความเสี่ยงต่อแรงเทขายจากตลาดหุ้นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเสมือนโล่ที่เคยกางขึ้นถูกพับเก็บลง ในจังหวะที่พายุกำลังก่อตัว