วิกฤตสหรัฐอิหร่านฉุดตลาดโลก บิทคอยน์ร่วง-ตลาดหุ้นแดง น้ำมันพุ่ง

ตลาดการเงินโลกปั่นป่วนรอบใหม่ เมื่อวิกฤตสหรัฐฯ-อิหร่านยกระดับสู่ขอบเหวหลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซใน 48 ชั่วโมง ขณะที่เตหะรานตอบกลับด้วยการประกาศพร้อมโจมตีสินทรัพย์สหรัฐฯ และอิสราเอลในอ่าวเปอร์เซีย บิทคอยน์ดิ่งกว่า 1.8% ในรอบวัน ดัชนีความกลัวตลาดคริปโตทะลุโซน "กลัวสุดขีด" ที่ระดับ 8 จาก 100 น้ำมันดิบพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วครู่ก่อนปรับตัวผันผวนต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียล้วนปิดรับข่าวร้ายในแดนลบ
ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานที่คุกรุ่นต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สี่ ปะทุขึ้นรุนแรงกว่าเดิมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ ประกาศอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ พร้อม "โจมตีและทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าของอิหร่าน โดยจะเริ่มจากโรงที่ใหญ่ที่สุดก่อน หากอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมง
ขณะที่อิหร่านไม่นิ่งเฉย ตอบกลับทันทีด้วยการขู่ว่าหากสหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและน้ำ ก็จะตอบโต้ด้วยการโจมตีสินทรัพย์ของสหรัฐฯ และอิสราเอลในอ่าวเปอร์เซีย พร้อมกับประกาศว่าพร้อมปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งน้ำมันดิบกว่าหนึ่งในห้าของปริมาณที่ซื้อขายทั่วโลกต้องผ่านเส้นทางนี้
บิทคอยน์สะท้านตามความกลัว ล้างพอร์ตกว่าหมื่นล้านบาท
ในส่วนของบิทคอยน์ ซึ่งผู้สนับสนุนมักอ้างว่าเป็น "สินทรัพย์ปลอดภัย" ในลักษณะเดียวกับทองคำ พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าตำแหน่งแห่งที่ดังกล่าวยังไม่มั่นคง เมื่อราคาดิ่งลง 1.8% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ 68,160 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า 67,600 ดอลลาร์ในช่วงดึกของวันอาทิตย์ ก่อนจะทยอยฟื้นตัวขึ้นมาบางส่วน
อย่างไรก็ตามแรงขายที่ถาโถมส่งผลให้เกิดการบังคับปิดสถานะ (Liquidation) ระลอกใหญ่ทั่วตลาดคริปโต โดยข้อมูลจาก CoinGlass รายงานว่ามูลค่ารวมที่ถูกล้างพอร์ตใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 336.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.2 หมื่นล้านบาท โดยเกือบหนึ่งในสามของมูลค่าดังกล่าว หรือราว 100 ล้านดอลลาร์ เกิดจากการล้างสถานะ Long บิทคอยน์ที่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด
ด้าน เรเชล ลูคัส นักวิเคราะห์จากตลาดคริปโต BTC Markets ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ว่า "ตลาดคริปโตในขณะนี้ เคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดหุ้น และนั่นหมายความว่าไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไป" พร้อมชี้ว่าอารมณ์ตลาดตกอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ โดย Fear and Greed Index ดิ่งลึกสู่โซน "กลัวสุดขีด" ที่ระดับเพียง 8 จากคะแนนเต็ม 100
น้ำมันผันผวนรุนแรง ตลาดเอเชียระส่ำทั่วหน้า
ผลกระทบแผ่ขยายสู่ตลาดหุ้นเอเชียอย่างรวดเร็ว โดยตลาดหุ้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่างปิดลบ 0.8% ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหนักที่สุดในภูมิภาค โดยดัชนีร่วงลงกว่า 4%
ในส่วนของตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นของวันจันทร์ ก่อนจะปรับลดลงอย่างรวดเร็วมาสู่ระดับ 97.20 ดอลลาร์ และค่อย ๆ ไต่กลับขึ้นมาที่ 99.30 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่รายงาน ขณะที่ Brent Crude ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงราคาน้ำมันระดับโลก พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงกว่า 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนทรงตัวต่ำกว่า 113 ดอลลาร์
อย่างไรก็ดี เรเชล ลูคัส ระบุว่าอนาคตของตลาดคริปโตผูกโยงอยู่กับสองปัจจัยหลัก ได้แก่ การคลี่คลายของวิกฤตสงครามอิหร่าน และทิศทางการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด โดยชี้ว่าการพุ่งขึ้นของราคา Brent "กำลังสร้างแรงกดดันต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้กระโดดจากศูนย์เป็น 12.4% ภายในสัปดาห์เดียว"
"นี่คือการปรับราคาเชิงมหภาคที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง และตลาดคริปโตจะสะท้อนสิ่งนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในทั้งสองประเด็น" เรเชล ลูคัส กล่าวเสริม
บิทคอยน์ สะเทือนแรง จับตาระดับราคาใกล้ชิด
เรเชล ลูคัส ให้มุมมองว่าหากสถานการณ์อิหร่านคลี่คลายลง คริปโตจะอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงที่ฟื้นตัวได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เธอเตือนว่า "ความขัดแย้งนี้ไม่มีคู่เจรจาที่ชัดเจน และไม่มีกรอบเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน ทำให้การคาดเดาผลลัพธ์ในระยะใกล้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก"
ในด้านเทคนิค เรเชล ลูคัส ระบุว่าระดับ 68,000 ดอลลาร์คือ "แนวรับสำคัญเฉพาะหน้า" ที่ต้องติดตามว่าบิทคอยน์ยังมีแรงพยุงอยู่หรือไม่ โดยหากหลุดแนวนี้ลงไป แนวรับถัดไปที่มีนัยสำคัญอยู่ที่ 65,800 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากต้องการให้เรื่องราวของการฟื้นตัวมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ "บิทคอยน์ต้องยึดระดับ 71,500 ดอลลาร์กลับคืนมาให้ได้ก่อน"
ทั้งนี้ เรเชล ลูคัส ชี้ให้เห็นว่าบิทคอยน์ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสถาบันการลงทุน โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1,430 ล้านดอลลาร์สู่กองทุน ETF บิทคอยน์ในเดือนนี้เพียงเดือนเดียว
"เมื่อความเชื่อมั่นตลาดต่ำระดับนี้ แต่โครงสร้างพื้นฐานสถาบันยังแข็งแกร่งเช่นนี้ ประวัติศาสตร์บอกว่าเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวกำลังก่อตัวขึ้น แม้จะยังไม่อาจระบุเวลาได้แน่ชัด" เรเชล ลูคัส กล่าวทิ้งท้าย