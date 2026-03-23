โฉบเก็งกำไร PTTEP ระยะสั้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนัก เปลี่ยนคำแนะนำให้นักลงทุน เข้ามาช้อนซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมัน โดยเฉพาะหุ้นบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งขึ้น หลังสงครามตะวันออกกลางเปิดฉาก แต่คำแนะนำยังเป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น
หุ้น PTTEP ย่ำฐานอยู่แถวบริเวณ 100 บาทเศษมายาวนานหลายปี ตามราคาน้ำมันที่แกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ จนสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะยานทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่อ่อนตัวลง ล่าสุดขยับขึ้นใหม่อยู่ที่ประมาณ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กระตุ้นให้เกิดการไล่ซื้อหุ้น PTTEP จนราคาขยับขึ้นต่อเนื่องและสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีที่ 155 บาท ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนลงมาปิดที่ 154 บาท
กลุ่มน้ำมันจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นโภคภัณฑ์หรือคอมโมดิตี้ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการถือลงทุนระยะยาว เพราะราคาหุ้นจะผันผวนตามวัฎจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับ PTTEP ซึ่งเป็นหุ้นน้ำมันที่เงียบเหงามาหลายปี แม้ปัจจัยพื้นฐานจะดีก็ตาม แต่ราคาหุ้นไม่มีความน่าตื่นเต้น นักลงทุนจึงเมินความสนใจ
ค่าพี/อี เรโช PTTEP ยืนอยู่ที่ประมาณ 10 เท่า โดยสิ้นปี 2568 ยืนอยู่ที่ประมาณ 7 เท่า และสิ้นปี 2567 ยืนอยู่ที่ประมาณ 5 เท่า ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 5.68 เท่า โดย 2 ปีก่อนหน้า อัตราเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 8% จึงเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เพียงแต่ราคาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา อาจไม่จูงใจนักเก็งกำไรเท่านั้น
แต่นักลงทุนรายย่อย เข้าไปถือหุ้น PTTEP จำนวนมาก โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 50,687 ราย มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 63.79% ของทุนจดทะเบียน และมีนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นจำนวนมาก
ราคาทองคำดิ่งลงเหวไปแล้ว แม้สงครามตะวันออกกลางยังดุเดือด และไม่มีสัญญาณการสงบสุขก็ตาม โดยล่าสุดปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะนักลงทุนเทขายหันไปถือดอลลาร์แทน ส่วนราคาน้ำมัน แม้จะผันผวนตามสถานการณ์สงคราม แต่ราคายังแกว่งตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ PTTEP กระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาซื้อหุ้นเก็บ ผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น
นักลงทุนที่แขวนหุ้น PTTEP ไว้บนยอดดอย ทยอยหลุดจากดอยแล้ว และเริ่มมีกำไร เพียงแต่จะชิงขายทำกำไร หรือหวังรวยจากภาวะสงครามะวันออกกลางต่อไปอีกสักหน่อย
เพราะสงครามอิหร่าน คงไม่จบในเร็ววัน ราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มทะยานขึ้นอีก โดยอิหร่านประกาศว่า ราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งไปถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถ้าเป็นจริง หุ้น PTTEP จะวิ่งได้ไปอีกไกล
แต่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้น้ำมันหุ้น PTTEP เพียงแค่ การเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น และต้องจับจังหวะการเข้าออกให้ดี ตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน ซึ่งหากสงครามมีแนวโน้มสงบ ราคาน้ำมันจะดิ่งลงเร็ว จึงต้องขายทำกำไรออกให้ทัน
PTTEP กำลังเป็นหุ้นที่โดดเด่น และแม้ราคาจะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี แต่เป็นหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ถ้าสงครามจบ PTTEP จะปิดรอบทันที