AURA แจ้งหุ้นกู้ Perpetual Bond ขายเกลี้ยง

ออโรร่า ดีไซน์ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) มียอดจองซื้อเกินเป้า ระดมทุนได้ประมาณ 1,030 ล้านบาท ใช้ต่อยอดขยายธุรกิจค้าปลีกทองคำและธุรกิจขายฝาก “ทองมาเงินไป” ภายใต้โมเดลธุรกิจที่ผสานทั้ง Growth - Defensive – Durable
นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกทองคำครบวงจร โดย Gold Jewelry Business ภายใต้แบรนด์ AURORA, เซ่งเฮง, ทองมาเงินไป, AURORA Diamond และ ของขวัญ by AURORA รวมทั้ง ธุรกิจ Gold Financing Business ธุรกิจขายฝากทองคำ ภายใต้แบรนด์ ทองมาเงินไป กล่าวถึง ความสำเร็จอันล้นหลามในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ระหว่างวันที่ 16–18 มีนาคม 2569 ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน โดยมียอดจองซื้อเกินเป้าหมาย ได้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ประมาณ 1,030 ล้านบาท
เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ การเพิ่มสาขา และการขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป” รวมถึงใช้ชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต จากผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ และพอร์ตธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” (Gold Financing) ที่มีพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 8,211.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.2% จากปีก่อน และสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้
ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของ AURA ซึ่งมีโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานระหว่าง การเติบโต (Growth) และ ความมั่นคง (Defensive) โดยมีรายได้จากทั้งธุรกิจค้าปลีกทองคำและธุรกิจสินเชื่อทองคำที่สร้างรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ขณะที่ลักษณะธุรกิจทองคำยังสามารถสร้างรายได้จากส่วนต่างราคา (Spread) ได้ในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดย ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนสาขารวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 629 สาขา รวมทั้ง สภาพคล่องของทองคำในฐานะสินทรัพย์ ยังช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อเนื่อง
“AURA ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่น ทำให้หุ้นกู้ Perpetual Bond ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว” นายอนิพัทย์กล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 6.50% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมสะสมดอกเบี้ยจ่ายได้ตามเงื่อนไขของตราสาร อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ AURA ที่ระดับ BBB/Stable และจัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนที่ระดับ BB+/Stable