SMTBT ปลื้มออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งแรกมูลค่า 2,000 ล้านบาท-นักลงทุนตอบรับดี

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SMTBT) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ลงทุน อาทิ กองทุนรวม บริษัทประกันภัย และธนาคารพาณิชย์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพด้านเครดิตของธนาคาร ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชนิดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.54 ต่อปี และหุ้นกู้ชนิดไม่มีดอกเบี้ย อายุ 1 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราส่วนลดร้อยละ 1.52 ต่อปี โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ SMTBT ในการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ไทย และเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนให้กับทางธนาคาร
ทั้งนี้ SMTBT เป็นธนาคารที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กรุ๊ป (SMTG) ในฐานะฐานธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่ม ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้านิติบุคคลทั้งญี่ปุ่นและไทย รวมถึงลูกค้านิติบุคคลขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในฐานะบริษัทลูกของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ จำกัด (SMTB) SMTBT ได้รับประโยชน์จากธนาคารแม่ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านธรรมาภิบาล ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ SMTBT สามารถสนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยด้วยโซลูชันทางการเงินและการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
นายเคนอิจิ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMTBT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SMTBT ในการเข้าถึงตลาดทุนไทยเป็นครั้งแรก และเป็นการขยายแหล่งเงินทุนของธนาคารให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้อันดับเครดิตระดับ AAA(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารและการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทแม่ เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ ทางธนาคารขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของ SMTBT เป็นอย่างดี
นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน SMTBT ในการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมองว่าการที่หุ้นกู้นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการตราสารหนี้คุณภาพสูงในตลาดไทย เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป